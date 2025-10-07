Este martes 7 de octubre la Selección Mexicana tiene un duelo importante ante Chile en el Mundial Sub 20. Ambos equipos se jugarán su pase a los Cuartos de Final de la competencia. El equipo nacional ha sido la sorpresa hasta para los propios mexicanos, después de que pasaron el “grupo de la muerte” y ahora pelearán por llegar al quinto partido ante los anfitriones. Ante todo ello, previo al juego, el DT del conjunto chileno se mostró en elogios para el equipo de Eduardo Arce debido al trabajo que han desarrollado en esta Copa del Mundo y de lo que se viene haciendo con ellos en equipos de Primera.

¿México con superioridad sobre Chile?

Para Nicolás Córdova el conjunto nacional ha manejado un trabajo táctico muy bueno, así como el nivel físico al que los jugadores están acostumbrados. Algunos de los que hoy representan al equipo tricolor están en algunos de sus equipos ya en la división mayor y eso les ha permitido foguearse. No es algo que sólo se hable dentro del país, sino el mismo estratega chileno menciona cuáles son esos detalles que tienen superioridad en lo que se maneja en su país con sus seleccionados, por lo que fue un punto muy rescatable que detecta en sus rivales de esta tarde.

“México es un rival muy complejo que ha variado sistemas, que tiene jugadores de muy buen pie y que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Se viene complejo, un partido abierto porque ellos proponen muchísimo”. Nicolás Córdova

Aunque elogia a la escuadra mexicana, también está consciente de que esta tarde su equipo tiene que sacar la casta al ser los anfitriones del torneo, porque dentro del país han sufrido muchas críticas respecto al nivel que vienen manejando y sobre todo que clasificaron en el tercer puesto. Aún cuando sabe la complejidad que tiene México para enfrentar este duelo ha pedido a sus compatriotas que no permitan que el ánimo decaiga ante los resultados presentados anteriormente, porque confían en que puedan vencer al Tricolor.

La presión puede acabar con Chile

Además, una de las claves a las que le da mayor peso en este duelo que se viene, es que el público será importante para este juego, sabe que tendrán el apoyo máximo por se los locales y con eso podrán inyectar de energía a sus jugadores, e incluso poner nervioso al rival. Aunque destaca que también podría jugarles en contra, ya que es la primera vez que sus convocados se enfrentan a este tipo de críticas por los resultados y que si las cosas no empiezan bien esto podría impactar en el desempeño que tengan en el terreno de juego.