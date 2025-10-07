Mundial Sub 20: así está el cuadro de cuartos de final y los cruces

La Copa del Mundo Sub 20 2025, torneo que se lleva a cabo en Chile, entra en su etapa de definición y están por definirse los ocho mejores seleccionados que pelearán por quedarse con el título.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que España fue la primera selección en sacar pasaje a los cuartos de final, luego de superar a Ucrania por 1 a 0. La Roja, uno de los candidatos, estuvo cerca de quedar sorpresivamente eliminada en primera ronda, aunque finalmente el que se quedó en el camino en su grupo fue nada menos que Brasil.

En dicha zona, la C, la Selección Mexicana atrapó el segundo lugar y se ganó su lugar en octavos de final, mientras que el sorpresivo líder fue Marruecos, una de las revelaciones dle certamen.

ver también Gilberto Mora rompió un récord de Lamine Yamal en el Mundial Sub-20 y es tendencia: “Marcará época”

Así van los duelos de octavos de final:

España 1 – Ucrania 0

Chile vs. México

Argentina vs. Nigeria

Colombia vs. Sudáfrica

Paraguay vs. Noruega

Japón vs. Francia

Estados Unidos vs. Italia

Marruecos vs. Corea del Sur

Publicidad

Publicidad

El cuadro de cuartos de final:

El Mundial comenzó el 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Ésta es la 24° edición del torneo juvenil masculino y Chile ejerce como anfitrión por segunda vez tras su experiencia en 1987. El torneo reúne a 24 selecciones de las seis confederaciones, que se distribuyeron en 6 grupos de 4 equipos cada una.

Las sedes elegidas para el evento son cuatro ciudades: Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figueroa Brander), Talca (Estadio Fiscal) y Rancagua (Estadio El Teniente).

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el actual campeón, Uruguay, no logró clasificarse para esta edición tras su desempeño en el torneo sudamericano juvenil, marcando un quiebre en la continuidad de los campeones defensores.

¿Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20?

La final del Mundial Sub-20 2025 se jugará el domingo 19 de octubre de 2025 a las 20:00 horas (hora local de Chile). El partido decisivo tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago.

ver también Con Lamine Yamal y Franco Mastantuono: La mega alineación con las estrellas ausentes en el Mundial Sub-20 2025