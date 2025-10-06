Este martes 7 de octubre comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 y se espera que haya grandes partidos en esta instancia y las que vienen. Muchos jóvenes han estado brillando en el torneo desde su inicio como Gilberto Mora, Alejo Sarco, Iker Bravo y Andréa Leborgne, entre otros.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, debido a la fecha en la que se desarrolla el torneo que se choca con la temporada europea y porque los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, muchas estrellas mundiales que se destacan en sus equipos no forman parte del Mundial Sub-20 como Lamine Yamal, Franco Mastantuono y Désiré Doué, entre otros.

ver también Así quedó la clasificación a octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025

Lamine Yamal recién cumplió 18 años y podría estar sin problemas en la competición, pero está claro que el estatus del español ya es otro y es la máxima figura del Barcelona. Franco Mastantuono formó parte del plantel que clasificó al Mundial Sub-20, perosu situación también cambió y ahora es jugador del Real Madrid. Hay varias ausencias importantes y esta sería la alineación de las figuras que no pudieron estar en la competición.

La alineación de las estrellas ausentes en el Mundial Sub-20 2025

Guillaume Restes (Francia) : Con tan solo 20 años, el galo es el portero titular del Toulouse y el equipo de la Ligue 1 decidió no cederlo.

: Con tan solo 20 años, el galo es el portero titular del Toulouse y el equipo de la Ligue 1 decidió no cederlo. Alejandro Jiménez (España) : El lateral derecho surgido en la cantera del Real Madrid actualmente se encuentra en el Bournemouth a préstamo. El jugador forma parte de la consideración del equipo de la Premier League y por eso no está en el torneo.

: El lateral derecho surgido en la cantera del Real Madrid actualmente se encuentra en el Bournemouth a préstamo. El jugador forma parte de la consideración del equipo de la Premier League y por eso no está en el torneo. Pau Cubarsí (España) : El defensa es un nombre ya muy conocido. El central es uno de los pilares del Barcelona y es evidente que no lo iba a prestar para disputar la competición.

: El defensa es un nombre ya muy conocido. El central es uno de los pilares del Barcelona y es evidente que no lo iba a prestar para disputar la competición. Dean Huijsen (España) : La situación del jugador del Real Madrid es similar a la del anterior nombrado. El defensa es titular en el conjunto merengue y no tenía sentido que disputara el Mundial Sub-20.

: La situación del jugador del Real Madrid es similar a la del anterior nombrado. El defensa es titular en el conjunto merengue y no tenía sentido que disputara el Mundial Sub-20. Niccolò Fortini (Italia) : El lateral izquierdo de 19 años pertenece a la Fiorentina y, si bien no es titular, siempre forma parte de las convocatorias y ha sumado minutos en dos partidos de la Serie A.

: El lateral izquierdo de 19 años pertenece a la Fiorentina y, si bien no es titular, siempre forma parte de las convocatorias y ha sumado minutos en dos partidos de la Serie A. Warren Zaïre-Emery (Francia) : El mediocampista del PSG no es un titular fijo del equipo pero sí ya es tenido en cuenta por Luis Enrique desde hace tiempo, por eso no está presente en el Mundial Sub-20.

: El mediocampista del PSG no es un titular fijo del equipo pero sí ya es tenido en cuenta por Luis Enrique desde hace tiempo, por eso no está presente en el Mundial Sub-20. Franco Mastantuono (Argentina) : El futbolista formó parte del Sudamericano que clasificó a la albiceleste al Mundial Sub-20, pero fue vendido al Real Madrid y el equipo español lo considera un jugador importante en la rotación.

: El futbolista formó parte del Sudamericano que clasificó a la albiceleste al Mundial Sub-20, pero fue vendido al Real Madrid y el equipo español lo considera un jugador importante en la rotación. Désiré Doué (Francia) : Es una estrella del PSG y tuvo un magnífico rendimiento en la temporada pasada. Más allá de que actualmente está lesionado, Luis Enrique y el equipo no lo hubiese cedido al torneo.

: Es una estrella del PSG y tuvo un magnífico rendimiento en la temporada pasada. Más allá de que actualmente está lesionado, Luis Enrique y el equipo no lo hubiese cedido al torneo. Lamine Yamal (España) : No es necesario desarrollar mucho en este caso, es una de las principales figuras del Barcelona y uno de los mejores jugadores del mundo.

: No es necesario desarrollar mucho en este caso, es una de las principales figuras del Barcelona y uno de los mejores jugadores del mundo. Estevao (Brasil) : El extremo de 18 años ya forma parte de las convocatorias de Brasil desde 2024. Si bien no es un titular fijo en el Chelsea, el futbolista ha sumado minutos en la mayoría de los partidos de la Premier League.

: El extremo de 18 años ya forma parte de las convocatorias de Brasil desde 2024. Si bien no es un titular fijo en el Chelsea, el futbolista ha sumado minutos en la mayoría de los partidos de la Premier League. Endrick (Brasil): El delantero del Real Madrid todavía no ha sumado minutos con el conjunto español en la temporada, pero no le permitieron disputar el Mundial Sub-20.

Publicidad