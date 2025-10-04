El Mundial Sub-20 le brindó la posibilidad a cientos de miles de fanáticos del futbol alrededor del planeta, de conocer a uno de los más grandiosos talentos del futuro: Gilberto Mora. El enganche y creador de juego mexicano, que ya se destacaba en la Liga MX y en Selección Mayor, trasladó sus maravillosas actuaciones al torneo de juveniles.

Publicidad

Publicidad

El mediocampista ofensivo de México ha mostrado todas sus credenciales en estos primeros partidos del certamen mundialista, y además, se ha transformado en el máximo goleador de esta Copa del Mundo, con tres conquistas: le anotó por duplicado a España y uno a Marruecos, en el segundo y tercer juego de la fase de grupos respectivamente.

Con su última anotación ante Marruecos, Gilberto Mora ha alcanzado un registro espectacular para su corto recorrido como jugador profesional: superó una marca que ostentaba Lamine Yamal, la joya del Barcelona, y se colocó dentro de un selecto grupo de figuras, compuesto por nombres emblemáticos de la historia del futbol.

En el encuentro de este sábado, el enganche de los Xolos alcanzó los 8 goles en su carrera con 16 años, pasando por encima a los 7 tantos que a esa edad había conseguido marcar el crack del conjunto culé. De este modo, se convirtió en el quinto jugador con más conquistas a los dieciseis entre todos los tiempos, en el ránking que encabeza Pelé.

Publicidad

Publicidad

El Top 5 de jugadores con más goles a sus 16 años:

Estos son los cinco futbolistas con más anotaciones convertidas a sus dieciseis años de edad en toda la historia del deporte: