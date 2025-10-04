Este sábado la Selección Mexicana Sub 20 se jugó su pase a los Octavos de Final del Mundial de Chile 2025 en la categoría, cuando apenas al minuto 31 Mateo Levy tuvo un fuerte choque con Naim Byar. De manera inmediata, el jugador nacional cayó noqueado al césped, por lo que ingresaron inmediatamente los servicios médicos para atenderlo, ya que el jugador había perdido el conocimiento al caer.

En las imágenes se puede ver cómo Gilberto Mora intenta ponerlo de lado para evitar alguna situación que lo complique, pero sin mostrar las repeticiones en la transmisión FIFA quiso evitar el sensacionalismo respecto a lo que estaba pasando en el campo. Tuvo que salir directo al hospital en la camilla, para que fuera atendido y se supiera qué pasaría con él, por lo que ingresó al terreno de juego Iker Fimbres.

¿Qué le pasó a Mateo Levy?

De acuerdo con lo mencionado en la transmisión de TUDN, se dio a conocer que Mateo Levy había sufrido una conmoción en campo. Al llegar al hospital el jugador mexicano recuperó el conocimiento y estaba siendo valorado por el departamento de neurología, además su familia estaba acompañándolo en este momento. Ahora sólo estaban a la espera de la evaluación de lo estudios que se le estaban realizando.

La Selección Mexicana informó que respecto a lo sucedido con Levy seguirán haciendo estudios detallados, para que en cuanto se revele qué afectación sufrió inmediatamente se haga pública la información, por el momento sólo queda esperar a que se confirme el reporte médico.