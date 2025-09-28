El Mundial Sub-20 de Chile 2025 se puso en marcha este sábado 27 de septiembre y el primer día de competencia ya contó con una gran novedad: la tarjeta verde. Esta cartulina es una nueva implementación de la FIFA y se está estrenando en el certamen juvenil. Puntualmente, se vio por primera vez en el duelo entre Corea del Sur y Ucrania.

Esta novedosa tarjeta, que no lleva el color verde a pesar de que su nombre así lo indique, está en poder de los entrenadores de cada equipo y solamente se puede utilizar dos veces por partido. ¿Cómo funciona? Los directores técnicos se la enseñan al árbitro para solicitar una revisión por: goles, expulsiones de roja directa, penales y confusión de identidad (una amonestación o expulsión contra un jugador equivocado).

Una vez utilizada por alguno de los dos estrategas, el árbitro se dirige a una pantalla para ver la acción, tal como sucede actualmente cuando son llamados del VAR para observar una jugada. La gran diferencia es que, con la tarjeta verde, la solicitud de revisión llega por pedio de alguno de los dos equipos y no por una recomendación de otro árbitro desde la cabina.

Así fue el debut de la tarjeta verde en el Mundial Sub-20

La nueva tarjeta verde de la FIFA entró en acción por primera vez en el partido entre Corea del Sur y Ucrania. A los 37 minutos de partido, el director técnico del combinado asiático solicitó la revisión de un supuesto penal que no terminó prosperando. ¿Lo curioso? La “tarjeta verde” en realidad es azul y cuenta con la referencia ‘Team A’ o ‘Team B’, acompañado de las iniciales ‘VS’.

