Gilberto Mora fija meta clara y lanza mensaje directo a aficionados antes del Mundial Sub-20

El inicio del Mundial Sub-20 en Chile está cada vez más cerca y los equipos se preparan para viajar a la nación sudamericana para instalarse y apuntalar los últimos detalles de cara a poder comenzar el certamen con el pie derecho. La Selección Mexicana es uno de los equipos que dirá presente en el torneo.

El volante Gilberto Mora, de apenas 16 años, brindó una conferencia antes de partir rumbo a tierras andinas junto al resto de sus compañeros. El jugador, que se perfila como el jugador estrella del equipo, no se achicó al ser cuestionado sobre cómo veía al equipo, si se veían protagonistas y, por qué no, campeones.

Y así se manifestó de manera contundente: “Claro que sí (México ganará el Mundial Sub-20). Muy feliz, muy contento. Creo que somos un muy buen grupo. Vamos a ganar. Trato de disfrutar el momento y trato de poner al servicio del equipo mi mejor versión”.

Además, agregó: “Creo que esta es una muy buena oportunidad para poder mostrarnos y que todos vean que también de este lado hay buen futbol”. Más allá de su nombre, el mediocentro Obed Vargas, de Seattle Sounders, es otro donde también recae la esperanza mexicana.

Cabe recordar que la Selección Mexicana integra el Grupo C junto a Brasil, España y Marruecos, considerados por muchos como el “Grupo de la Muerte”. Sin embargo, a su vez, también muchos consideran al Tri como un candidato, por lo que tiene con qué para enfrentar a estos equipos.

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana debutará en el torneo juvenil el próximo domingo 28 de septiembre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) ante la Selección Brasileña en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago, capital de Chile.