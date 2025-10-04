Sigue EN VIVO México vs. Marruecos: minuto a minuto del partido por el Mundial Sub-20 2025

Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 en Chile, la Selección Mexicana se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. El Tri necesita la victoria para asegurar la clasificación a Octavos de Final, mientras que el rival de turno llega con el liderato asegurado.

Publicidad

Publicidad

13:20hs ¡FIFA SE DESHACE EN ELOGIOS CON GILBERTO MORA! El ente madre del futbol mundial publicó un posteo dedicado a una de las figuras de México. Tweet placeholder

13:13hs ¡ALINEACIÓN CONFIRMADA PARA MARRUECOS! Los 11 elegidos por Mohamed Ouahbi para enfrentar a México: Ibrahim Gomis

Ilyass Mashoub

Ali Maamar

Mohammed Kebdani

Anas Tajaouart

Naim Byar

Saad El Haddar

Younes Elbahraoui

Illas Boumassaoudi

Taha Majni

Mohamed Hamony

13:10hs ¡MÉXICO TIENE EQUIPO CONFIRMADO! Los 11 elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a Marruecos: Emmanuel Ochoa

Everardo López

Diego Ochoa

César Bustos

Diego Sánchez

Césat Garza

Gilberto Mora

Obed Vargas

Yael Padilla

Mateo Levy

Tahiel Jiménez

12:55hs ¡BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL GRUPO C DEL MUNDIAL SUB-20! ¡La Selección Mexicana se juega la clasificación ante Marruecos! Si bien tiene un panorama alentador porque el rival de turno ya llega clasificado y asegurando el liderato, deberá hacer las cosas bien paran no depender de lo que pase entre España y Brasi.