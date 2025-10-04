Es tendencia:
Sigue EN VIVO México vs. Marruecos: minuto a minuto del partido por el Mundial Sub-20 2025

El Tri jugará ante los Leones del Atlas por la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 2025 en tierras chilenas.

Por Agustín Zabaleta

La Selección Mexicana jugará ante Marruecos por la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20
© Getty ImagesLa Selección Mexicana jugará ante Marruecos por la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20

Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 en Chile, la Selección Mexicana se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. El Tri necesita la victoria para asegurar la clasificación a Octavos de Final, mientras que el rival de turno llega con el liderato asegurado. 

¡FIFA SE DESHACE EN ELOGIOS CON GILBERTO MORA!

El ente madre del futbol mundial publicó un posteo dedicado a una de las figuras de México.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA PARA MARRUECOS!

Los 11 elegidos por Mohamed Ouahbi para enfrentar a México:

  • Ibrahim Gomis
  • Ilyass Mashoub
  • Ali Maamar
  • Mohammed Kebdani
  • Anas Tajaouart
  • Naim Byar
  • Saad El Haddar
  • Younes Elbahraoui
  • Illas Boumassaoudi
  • Taha Majni
  • Mohamed Hamony

¡MÉXICO TIENE EQUIPO CONFIRMADO!

Los 11 elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a Marruecos:

  • Emmanuel Ochoa
  • Everardo López
  • Diego Ochoa
  • César Bustos
  • Diego Sánchez
  • Césat Garza
  • Gilberto Mora
  • Obed Vargas
  • Yael Padilla
  • Mateo Levy
  • Tahiel Jiménez

¡BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL GRUPO C DEL MUNDIAL SUB-20!

¡La Selección Mexicana se juega la clasificación ante Marruecos! Si bien tiene un panorama alentador porque el rival de turno ya llega clasificado y asegurando el liderato, deberá hacer las cosas bien paran no depender de lo que pase entre España y Brasi.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
