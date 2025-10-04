Por la Jornada 3 del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 en Chile, la Selección Mexicana se enfrenta a Marruecos este sábado 4 de octubre desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad de Valparaíso. El Tri necesita la victoria para asegurar la clasificación a Octavos de Final, mientras que el rival de turno llega con el liderato asegurado.
Mundial Sub-20
Sigue EN VIVO México vs. Marruecos: minuto a minuto del partido por el Mundial Sub-20 2025
El Tri jugará ante los Leones del Atlas por la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 2025 en tierras chilenas.
Publicidad
¡FIFA SE DESHACE EN ELOGIOS CON GILBERTO MORA!
El ente madre del futbol mundial publicó un posteo dedicado a una de las figuras de México.
Tweet placeholder
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA PARA MARRUECOS!
Los 11 elegidos por Mohamed Ouahbi para enfrentar a México:
- Ibrahim Gomis
- Ilyass Mashoub
- Ali Maamar
- Mohammed Kebdani
- Anas Tajaouart
- Naim Byar
- Saad El Haddar
- Younes Elbahraoui
- Illas Boumassaoudi
- Taha Majni
- Mohamed Hamony
¡MÉXICO TIENE EQUIPO CONFIRMADO!
Los 11 elegidos por Eduardo Arce para enfrentar a Marruecos:
- Emmanuel Ochoa
- Everardo López
- Diego Ochoa
- César Bustos
- Diego Sánchez
- Césat Garza
- Gilberto Mora
- Obed Vargas
- Yael Padilla
- Mateo Levy
- Tahiel Jiménez
¡BIENVENIDOS A LA DEFINICIÓN DEL GRUPO C DEL MUNDIAL SUB-20!
¡La Selección Mexicana se juega la clasificación ante Marruecos! Si bien tiene un panorama alentador porque el rival de turno ya llega clasificado y asegurando el liderato, deberá hacer las cosas bien paran no depender de lo que pase entre España y Brasi.
Lee también
Mundial Sub 20
Qué pasa si México pierde, empata o gana con Marruecos por el Mundial Sub-20 2025
Mundial Sub 20
Quién es el árbitro de México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20
Mundial Sub 20
Por qué Rayados quiere más que nadie que México clasifique a octavos del Mundial Sub-20
Apuestas