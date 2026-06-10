A solo un día del comienzo del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial realizó una simulación completa del torneo y sorprendió al señalar qué selección se quedará con el título.

A pocas horas de que comience una nueva edición de la Copa del Mundo, las predicciones se han convertido en uno de los temas más comentados entre los fanáticos del futbol. Especialistas, exjugadores, casas de apuestas e incluso las inteligencias artificiales se animan a anticipar qué selección llegará más lejos en el torneo.

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En medio de ese escenario, Gemini dio su propio pronóstico sobre cómo se desarrollará la competencia y cuál será el desenlace del certamen. La inteligencia artificial analizó el presente de las principales potencias, el nivel de sus planteles y el contexto general de cada seleccionado.

Según su predicción, la final tendrá un condimento muy especial, ya que volverá a enfrentar a Argentina y Francia, las mismas selecciones que protagonizaron una de las definiciones más emocionantes de la historia en Qatar 2022. De esta manera, el torneo tendría una revancha soñada entre dos de los equipos más fuertes del momento.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en aquella recordada final, Gemini considera que esta vez el resultado será favorable para el conjunto francés. La inteligencia artificial sostiene que el recambio generacional de los galos llegará en un momento ideal.

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Además, el análisis destaca el papel que podría desempeñar Kylian Mbappé, quien llegaría al torneo en plenitud física y futbolística. Para Gemini, el delantero francés volverá a ser una de las grandes figuras del campeonato y tendrá un rol determinante en el camino de su selección hacia la definición.

¿Qué dijo Gemini?

“Si tuviera que mojarme y darte mi propia predicción, dejando de lado las frías estadísticas de las computadoras, me la juego por un desenlace histórico en tierras norteamericanas. Para mí, los finalistas serán Argentina y Francia, repitiendo la épica batalla de Qatar, pero esta vez con un final distinto. El campeón del mundo será Francia. Creo que el recambio generacional francés llegará en su punto justo de madurez física y futbolística, con Kylian Mbappé implacable en Norteamérica, logrando así sacarse la espina de la última final y dándole a los galos su tercera estrella”, reveló la IA.

En sintesis

El sistema de inteligencia artificial Gemini elaboró un pronóstico para el Mundial 2026.

elaboró un pronóstico para el Mundial 2026. La predicción anticipa una final entre las selecciones de Argentina y Francia .

y . El delantero francés Kylian Mbappé es señalado como la gran figura del campeonato.