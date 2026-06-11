El delantero anotó su primer tanto con la Selección Mexicana en un Mundial y se emocionó, mientras tanto se acerca a Chicharito.

La Selección Mexicana debutó oficialmente en el Mundial 2026 ante Sudáfrica por el partido inaugural de la competición internacional y hasta el momento se está llevando la victoria por dos goles contra cero, dominando el partido en todo momento.

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Todos estaban a la espera de el primer gol de Raúl Jiménez en un Mundial y hoy se rompió la racha. Tras un gran centro de Luis Chávez, el atacante que acaba de acordar su llegada a Wolves, anotó un golazo de cabeza para ampliar el marcador.

¡ESTE GOL SE VA HASTA EL CIELO! 🙏

¡GOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ! ¡GOOOOOL DE MÉXICO!



Estalla el estadio y Jiménez llora al dedicarle el gol a su papá #ElMundialEsNuestri pic.twitter.com/UCDlFS99De — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026

Primero lo gritó con todo y luego no pudo evitar emocionarse ya que muchos lo criticaban por no convertir con el Tri en el torneo más importantes a nivel selecciones, pero las rachas están para romperse y hoy fue el día para el jugador de 35 años.

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Y con este tanto se acerca cada vez más a Chicharito Hernández como máximo goleador de la historia de México. ”El Lobo de Tepeji” alcanzó los 46 tantos y quedó a cinco del ex Real Madrid y Manchester United que tiene 52. Además, alcanzó a Jared Borgetti.

La lista de futbolistas que más goles marcaron con México

Javier Chicharito Hernández – 52 goles Jared Borgetti – 46 goles Raúl Jiménez – 46 goles Cuauhtémoc Blanco – 38 goles Luis Hernández – 35 goles

En sintesis

La Selección Mexicana vence dos goles por cero a Sudáfrica en el partido inaugural.

vence dos goles por cero a Sudáfrica en el partido inaugural. El delantero Raúl Jiménez anotó de cabeza su primer gol en una Copa del Mundo.

anotó de cabeza su primer gol en una Copa del Mundo. El atacante Raúl Jiménez alcanzó 46 goles con México, igualando la marca de Jared Borgetti.