La Selección Mexicana debutó oficialmente en el Mundial 2026 ante Sudáfrica por el partido inaugural de la competición internacional y hasta el momento se está llevando la victoria por dos goles contra cero, dominando el partido en todo momento.
Todos estaban a la espera de el primer gol de Raúl Jiménez en un Mundial y hoy se rompió la racha. Tras un gran centro de Luis Chávez, el atacante que acaba de acordar su llegada a Wolves, anotó un golazo de cabeza para ampliar el marcador.
¡ESTE GOL SE VA HASTA EL CIELO! 🙏— TUDN MEX (@TUDNMEX) June 11, 2026
¡GOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ! ¡GOOOOOL DE MÉXICO!
Estalla el estadio y Jiménez llora al dedicarle el gol a su papá #ElMundialEsNuestri pic.twitter.com/UCDlFS99De
Primero lo gritó con todo y luego no pudo evitar emocionarse ya que muchos lo criticaban por no convertir con el Tri en el torneo más importantes a nivel selecciones, pero las rachas están para romperse y hoy fue el día para el jugador de 35 años.
Y con este tanto se acerca cada vez más a Chicharito Hernández como máximo goleador de la historia de México. ”El Lobo de Tepeji” alcanzó los 46 tantos y quedó a cinco del ex Real Madrid y Manchester United que tiene 52. Además, alcanzó a Jared Borgetti.
La lista de futbolistas que más goles marcaron con México
- Javier Chicharito Hernández – 52 goles
- Jared Borgetti – 46 goles
- Raúl Jiménez – 46 goles
- Cuauhtémoc Blanco – 38 goles
- Luis Hernández – 35 goles
En sintesis
- La Selección Mexicana vence dos goles por cero a Sudáfrica en el partido inaugural.
- El delantero Raúl Jiménez anotó de cabeza su primer gol en una Copa del Mundo.
- El atacante Raúl Jiménez alcanzó 46 goles con México, igualando la marca de Jared Borgetti.