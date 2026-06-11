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MUNDIAL 2026

¿A cuántos goles quedó Raúl Jiménez de Chicharito Hernández tras marcar en el Mundial 2026?

El delantero anotó su primer tanto con la Selección Mexicana en un Mundial y se emocionó, mientras tanto se acerca a Chicharito.

Golazo de Raúl Jiménez ante Sudáfrica en el Mundial.
© Getty ImagesGolazo de Raúl Jiménez ante Sudáfrica en el Mundial.

La Selección Mexicana debutó oficialmente en el Mundial 2026 ante Sudáfrica por el partido inaugural de la competición internacional y hasta el momento se está llevando la victoria por dos goles contra cero, dominando el partido en todo momento.

Todos estaban a la espera de el primer gol de Raúl Jiménez en un Mundial y hoy se rompió la racha. Tras un gran centro de Luis Chávez, el atacante que acaba de acordar su llegada a Wolves, anotó un golazo de cabeza para ampliar el marcador.

Primero lo gritó con todo y luego no pudo evitar emocionarse ya que muchos lo criticaban por no convertir con el Tri en el torneo más importantes a nivel selecciones, pero las rachas están para romperse y hoy fue el día para el jugador de 35 años.

Y con este tanto se acerca cada vez más a Chicharito Hernández como máximo goleador de la historia de México. ”El Lobo de Tepeji” alcanzó los 46 tantos y quedó a cinco del ex Real Madrid y Manchester United que tiene 52. Además, alcanzó a Jared Borgetti.

La lista de futbolistas que más goles marcaron con México

  1. Javier Chicharito Hernández – 52 goles
  2. Jared Borgetti – 46 goles
  3. Raúl Jiménez – 46 goles
  4. Cuauhtémoc Blanco – 38 goles
  5. Luis Hernández – 35 goles
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En sintesis

  • La Selección Mexicana vence dos goles por cero a Sudáfrica en el partido inaugural.
  • El delantero Raúl Jiménez anotó de cabeza su primer gol en una Copa del Mundo.
  • El atacante Raúl Jiménez alcanzó 46 goles con México, igualando la marca de Jared Borgetti.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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