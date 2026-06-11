FIFA revela la letra completa de DNA, del himno oficial de la Copa del Mundo 2026

Antes incluso de que comience el Mundial de 2026, el nuevo himno de la FIFA ya está causando sensación. Mientras "DNA" capta la atención de los aficionados, crece la curiosidad por la letra que inspira la banda sonora oficial del torneo.

La música y el futbol han compartido protagonismo durante décadas, contribuyendo a definir la identidad de cada Copa Mundial de la FIFA . Desde ” The Cup of Life ” de Ricky Martin hasta ” Waka Waka ” de Shakira , las canciones de los torneos suelen convertirse en referentes culturales.

Publicidad

Para la edición de 2026, la FIFA ha presentado “DNA” como parte de su lanzamiento musical oficial , un tema diseñado para reflejar la diversidad, la pasión y el alcance global de la primera Copa del Mundo organizada por tres naciones: Estados Unidos, Canadá y México.

Ahora que “DNA”, interpretada por David Guetta y Andrea Bocelli , acapara toda la atención, esta se ha centrado rápidamente en una pregunta: ¿Cuál es la letra de la canción que la FIFA espera que defina la banda sonora del Mundial de 2026?

Andrea Bocelli canto con la surcoreana Ejae en la inauguración del mundial pic.twitter.com/3I3FUdK2xF — ElBuni (@therealbuni) June 11, 2026

Publicidad

La letra de “DNA”

Y yo digo “Oye, es más que un juego. Es nuestro ADN”.

Esto es más que un juego. Es nuestro ADN. Esta noche vivimos nuestro destino.

Solo tenemos una oportunidad y sé, creo, que seguiremos luchando, mientras el mundo nos observa.

Sé que todo está destinado a ser. Nos mantendremos unidos.

Soportaremos la presión. Agiten sus banderas en el cielo. Dejen que el destino decida. Así que decimos “Oye, no nos vamos a romper, estamos aquí hoy porque es más que un juego. Es nuestro ADN”. Sí, lo dispararemos desde las estrellas, tenemos el fuego en nuestros corazones, esto es más que un juego, es nuestro ADN.

Esto es más que un juego.

Sí, nunca nos romperemos. Todos ganan.

Ven y patéalo con la tumba. Flores a mis pies. Es hora de sacarlo de la base. Goteando por mi cara. Si corro una carrera, será una base. La chica guapa ganó.

Los que odian tiran piedras. Gira los diamantes en la muñeca. Da todo lo que tienes. Dispara, nunca fallas.

Publicidad

Al entrar al campo, prefiero morir antes de rendirme. Permaneceremos juntos.

Soportaremos la presión. Alzad vuestras llamas al cielo. Dejad que el destino decida.

Así que decimos: «Oye, no nos vamos a quebrar, estamos aquí hoy porque es más que un simple juego. Es nuestro ADN». Sí, lo lanzaremos desde las estrellas, tenemos el fuego en nuestros corazones, esto es más que un simple juego, es nuestro ADN.