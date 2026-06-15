¿A qué hora debuta Tim Payne con Nueva Zelanda HOY en el Mundial 2026?

El futbolista viral de la Copa del Mundo se estrena ante Irán por la primera jornada del Grupo G.

El Estadio Los Ángeles será testigo de uno de los estrenos más esperados del Mundial 2026 este lunes 15 de junio: el de Tim Payne. Meses atrás, el debut de Nueva Zelanda contra Irán no generaba grandes expectativas, pero todo cambió tras la viralización del defensa del Wellington Phoenix.

Publicidad

Payne pasó de tener 4.000 a casi 6 millones de seguidores en Instagram en cuestión de días tras una iniciativa del influencer argentino El Scarso. Una multitud de aficionados comenzaron a apoyarlo de la noche para la mañana y ahora llegó su esperado debut en la cita mundialista con Nueva Zelanda.

Jude Bellingham prepara un remate mientras lo marca Tim Payne (Getty Images)

Los All Whites quedaron emparejados en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán, su rival de turno. De hecho, el encuentro de este lunes es crucial para Tim Payne y Nueva Zelanda en sus aspiraciones de avanzar a 16avos de final, ya que se presentan como los dos seleccionados más débiles de la zona.

Publicidad

A qué hora juega Tim Payne en Irán vs. Nueva Zelanda

México : 19:00 hs (CDMX)

: 19:00 hs (CDMX) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 19:00 hs

19:00 hs Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 20:00 hs

20:00 hs Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela: 21:00 hs

21:00 hs Argentina, Brasil, Uruguay: 22:00 hs

22:00 hs España: 03:00 hs (del martes)

Encuesta¿Vas a ver el partido de Nueva Zelanda por Tim Payne? ¿Vas a ver el partido de Nueva Zelanda por Tim Payne? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis