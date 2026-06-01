Tim Payne, posición y club: quién es el futbolista más famoso del Mundial 2026 y por qué se volvió viral

Este jugador de 32 de Nueva Zelanda pasó de ser el menos conocido de la cita mundialista a estar en boca de todos. Conoce su trayectoria, posición y mucho más.

El Mundial 2026 todavía no empezó y ya tenemos al futbolista más famoso del torneo: Tim Payne. Si bien la cita mundialista siempre sirvió como vidriera para el salto de algunos jugadores al estrellato, el caso del neozelandés es totalmente diferente y fascinante.

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Todo fue una iniciativa del creador de contenido argentino Valen Scarsini, más conocido como ‘El Scarso‘. Este influencer se había hecho famoso en el pasado por buscar al equipo menos conocido del mundo y llevarlo a crecer en apoyo y seguidores en redes sociales. Fue así como el FC Balzers de la quinta división de Suiza alcanzó los 263 mil seguidores en Instagram.

Esta vez buscó hacer lo mismo, pero con el jugador menos conocido del Mundial 2026. Y es allí donde entra el querido Tim Payne en esta historia. Luego de una intenso análisis, El Scarso encontró a Payne, quien tenía apenas 4.715 seguidores en su cuenta de Instagram (@timpayne__).

"Tim Payne":

Por la campaña de Valen Scarsini para ‘hacer protagonista del Mundial al futbolista menos conocido’ pic.twitter.com/dU4epOmSRe — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 30, 2026

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Fue entonces cuando anunció la campaña de apoyo masivo junto a su comunidad, pero la cosa se desbordó y superó ampliamente las expectativas. Personas de todos lados su sumaron a esta iniciativa y actualmente Tim Payne ya tiene 3.9 MILLONES de seguidores en Instagram, además de cientos de miles de ‘me gusta’ en sus publicaciones.

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Incluso, en Argentina crearon una canción para apoyarlo en el Mundial y su esposa publicó un video cantándola. En este cántico hay frases como “es el nuevo Di María” o “con Tim Payne desde la cuna hasta el cajón”.

"Tim Payne"



Porque su esposa publicó un video cantando la canción viral que los argentinos le dedicaron y conquistó a las redes. pic.twitter.com/3r5Kf4yTyP — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 31, 2026

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El video de agradecimiento de Tim Payne

El propio futbolista se tomó el trabajo de publicar un video agradeciéndole a todos su nuevos fans y empezó el mismo hablando en castellano. “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, inició el video.

Acto seguido, completó en inglés: “Solo quería decir muchas gracias. Primero a ti, Valen. Han sido una locura estas últimas 48 horas, por decir poco. También quiero expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial y aprecio todo el amor que me dan alrededor del mundo. Muchas gracias“.

"Aprecio el amor de todas las partes del mundo"



El jugador de la Selección de Nueva Zelanda Tim Payne les agradeció a sus nuevos seguidores y a Scarso, el creador de contenido argentino que recomendó su cuenta. El futbolista pasó de 4.700 seguidores a más de 950.000. https://t.co/an5N781y9O pic.twitter.com/rYy2zkjqab — Corta (@somoscorta) May 28, 2026

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La figurita de Tim Payne también es furor

Como no podía ser de otra manera, la ‘Paynemanía’ también impactó en el álbum Panini del Mundial 2026. La que antes era una figurita más, ahora es una de las más preciadas por todos los fanáticos y muchos quieren conseguirla aunque ya la tengan pegada solo para guardarla de recuerdo.

La figurita de Tim Payne en el álbum del Mundial 2026

Posición, club y trayectoria de Tim Payne

Tim Payne juega de lateral derecho y se desempeña en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda desde julio de 2019. A sus 32 años, ganó un total de ocho títulos a lo largo de su carrera.

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Todos los clubes en los que jugó Tim Payne:

Auckland City (Nueva Zelanda)

Waitakere United (Nueva Zelanda)

Blackburn (Inglaterra)

Portland (Estados Unidos)

Eastern Suburbs (Nueva Zelanda)

Wellington Phoenix (Nueva Zelanda)

En síntesis