El ente madre del futbol mundial dio a conocer al juez de la definición del certamen internacional entre la Furia Roja y la Albiceleste.

En el marco de las Semifinales de la Copa del Mundo 2026, Argentina dio vuelta el partido a Inglaterra y lo derrotó 2-1 para meterse en la gran Final del certamen internacional por segunda edición al hilo. Ahora, el cuadro sudamericano se medirá ante España luego de eliminar a Francia por 2-0.

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Ahora, un dato siempre clave es saber quién será el árbitro de la gran Final. En las últimas horas, FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic será quien impartirá justicia. El juez fue partícipe de una novedoso episodio en esta actual Copa del Mundo y hay un antecedente con la Albiceleste.

Y es que el juez de 46 años dirigió el partido entre México y Ecuador por los 16avos de Final del actual torneo y echó a Piero Hincapié por taparse la boca. Por el otro, el cuadro de Lionel Scaloni tiene un mal recuerdo con el colegiado ya que fue el mismo en la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en la edición de Qatar 2022.

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Por otro lado, este será el quinto partido que dirigirá el árbitro en la Copa del Mumdo. En 2022 estuvo en Argentina 1-2 Arabia Saudita y Gales 0-3 Inglaterra. En tanto, en esta edición estuvo en Brasil 1-1 Marruecos, Jordania 1-2 Argelia y México 2-0 Ecuador.

Terna arbitral de España vs. Argentina por la Final del Mundial 2026

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

4° Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

5° Árbitro: Mohammad Alkalaf (Jordania)

VAR: Bastian Dankert (Alemania)

AVAR: Nicolas Gallo (Colombia)

SVAR: Khamis Al Marri (Qatar)

SBVAR: Tatiana Guzman (Nicaragua)

SBAVAR: Guillermo Pacheco (México)

¿Cuándo y dónde juegan España vs. Argentina por la Final del Mundial 2026?

La Furia Roja y la Albiceste se enfrentarán por la gran definición del torneo el próximo domingo 19 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el MetLife Stadium de la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Mientras España va por la segunda estrella, Argentina va por su cuarto trofeo.

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En síntesis