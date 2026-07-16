Esta es la actualidad del autor del gol más importante de la historia de la Selección Española.

El nombre de Andrés Iniesta va a quedar para siempre escrito en la página más emblemática de la historia de una nación: fue quien anotó el gol que le dio su único Mundial a España. La leyenda blaugrana, que marcó una era en su posición en el planeta futbol, tiene guardado su lugar en lo más profundo del corazón de todo un país y sus aficionados.

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Pese a ser considerada una potencia en el ámbito de las selecciones nacionales, España sólo ganó una Copa del Mundo: Sudáfrica 2010. Allí, el combinado europeo se consagró campeón ganándole la final a Países Bajos en un partido para el infarto. Andrés Iniesta convirtió el 1-0 a definitivo con un tanto memorable al minuto ¡116!

El talentosísimo mediocampista está además en la memoria del futbolero promedio por su legado en el FC Barcelona, compartiendo ese histórico tridente con Xavi y Busquets. Sin embargo, muchos fanáticos le han perdido el rastro luego de su salida del cuadro culé, y hoy a dieciséis años de aquella gesta mundialista lo han recordado.

Andrés Iniesta ya ha puesto fin hace un tiempo a su etapa como jugador: se retiró del futbol en octubre 2024, a sus 40 años de edad, con una celebración muy emotiva en Barcelona. Su útimo club como futbolista fue Emirates Club, precisamente un equipo de Emiratos Árabes, donde llegó a jugar dos años tras su etapa en Vissel Kobe de Japón.

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En la actualidad, el ex ‘cerebro’ de España ha comenzado su carrera de DT y dirige al Gulf United FC de Emiratos Árabes, en la que representa su primera experiencia como entrenador. Al mismo tiempo, continúa cursando, estudiando y preparándose para obtener la Licencia Pro de técnico que le permita tomar las riendas de mejores clubes a futuro.

Iniesta tocó el cielo con las manos con España [Foto: Getty]

Más en lo que tiene que ver con lo personal, Andrés Iniesta está viviendo en Dubai donde mantiene un perfil público discreto, lejos de los flashes y de las cámaras de la prensa. Para cumplir con diversos compromisos, de vez en cuando brinda algunas entrevistas o participa en eventos comerciales o conferencias, pero intenta reducirlo al máximo.

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Por otra parte, dentro de sus quehaceres habituales, la leyenda se ha volcado a algunos proyectos empresariales que también lo mantienen muy motivado junto a sus tareas de DT. Iniesta ha sido cofundador de Never Say Never, una compañía de deportes y entretenimiento que ha adquirido la estructura de un equipo del UCI World Tour (NSC Cycling Team).

De acuerdo a la prensa española, el exfutbolista y hoy entrenador dirá presente en la final del Mundial 2026, donde la Selección de España enfrentará a la Argentina de Messi. Allí, buscará ver cómo la nueva generación de jugadores de su país repite la hazaña conseguida en 2010 y borda la segunda estrella de Copa del Mundo al escudo de la ‘Furia Roja’.