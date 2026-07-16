Con el transcurso de esta Copa del Mundo, la Selección de España ha adoptado un nuevo amuleto: ¡una canción de Aitana! La reconocida artista de ese país ha vuelto a aparecer en el centro de la escena gracias a un momento icónico del Mundial 2026. Y una de sus mejores producciones ha alcanzado números astronómicos a raíz de ello.
En la previa del Mundial 2026, la FIFA le había pedido a cada Federación una serie de temas musicales propios de su país, para poner en los parlantes en distintos momentos de los partidos. En la salida de los equipos al campo, en los goles, en el entretiempo y al finalizar cada encuentro que termina con victoria. Aitana tuvo su lugar en esa lista.
Para la Selección Española, las autoridades de la RFEF escogieron dos ‘hits’ de industria nacional. “Despechá” de Rosalía y sí, “Superestrella” de Aitana fueron las elegidas para que suenen en los encuentros del elenco europeo. El segundo, más precisamente, se convirtió en furor por escucharse después de los partidos del equipo en este Mundial 2026.
De los dos soundtracks, la afición de España se adueñó de “Superestrella” y lo toma como una cábala que le trae suerte luego de cada compromiso del seleccionado nacional. En las últimas presentaciones del equipo de Luis De la Fuente, el tema de Aitana fue cantado y bailado al unísono por las decenas de miles de fans que ocupaban las gradas.
Este impacto de la canción no tardó en aparecer virtualmente por todos lados. La reproducción de “Superestrella” tras cada juego ha estallado una lluvia de memes y publicaciones desopilantes que se volvieron tendencia. Los usuarios han puesto a Aitana como un ícono popular en ‘Instagram’, ‘Tik Tok’ y ‘X’ a causa de este fenómeno de la celebración.
El momento donde empieza a sonar “Superestrella” [Foto: Getty]
De hecho, en la antesala de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, los fanáticos españoles anticipan que la próxima víctima de Aitana será Lionel Messi. Tras haber sonado la canción luego de eliminar a Cristiano Ronaldo y Portugal, Kevin De Bruyne y Bélgica, y Kylian Mbappé y Francia, se viene la vigente campeona del mundo.
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La letra de “Superestrella”, la canción amuleto de España en el Mundial 2026:
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando
Creo que me ha conocido, será uno más de tantos
Mierd*
Quizá eres mi próximo error
Estoy con mis amigas de reojo mirándote
Queda tan bien esa camisa de Versace
Hoy, vas a ser mi próximo error
Y no sé
Dónde diablo se habrá metido
No está en el baño ni en los pasillos
Fuc*
Está en la barra y viene directo a mí
Él me dice que quiere divertirse
Yo le digo que los rumores vuelan
Él me dice que no le importa estar con una superestrella
Yo le digo: ¿De dónde tú has salido?
Él me dice que quiere estar conmigo
Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella
Aquí está todo el mundo mirando
Vamos solos al baño
Y retomamos lo que estamos empezando
Solo quiero conocerte un poco más
Supongo que no lo he pensado bien
Pero mañana seremos noticia en la TV
Que seas tú a quien le cuente mis mentiras
Tatuarme tu apellido
Querernos para toda la vida
Y no sé qué diablos estamos haciendo
No te conozco, pero me estoy muriendo
Fuc*
Vámonos ya de aquí
Hoy, soy toda para ti
Él me dice que quiere divertirse
Yo le digo que los rumores vuelan
Él me dice que no le importa estar con una superestrella
Yo le digo: ¿De dónde tú has salido?
Él me dice que quiere estar conmigo
Yo le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella