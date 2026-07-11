En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham quien se vistió de héroe para los Three Lions y anotó dos goles para dar vuelta el resultado luego de iniciar 1-0 abajo en el marcador.
Con su doblete, el atacante del Real Madrid quedó a dos goles de alcanzar a los líderes de goleo del certamen internacional. Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia lideran con 8 tantos cada uno, aunque el argentino aún debe jugar su partido de Cuartos de Final.
En tanto, con 7 tantos quedó Erling Haaland de Noruega, quien no pudo marcar en este compromisos e incluso salió del partido del tiempo extra. Harry Kane, compañero del inglés en su equipo suma 6.