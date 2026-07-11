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Mundial 2026

¿Alcanza a Lionel Messi y Kylian Mbappé? La tabla de goleo del Mundial 2026 tras el doblete de Jude Bellingham

El atacante inglés marcó un doblete para los Three Lions ante los Vikingos por el certamen internacional de Norteamérica.

Jude Bellingham marcó un doblete para Inglaterra ante Noruega por el Mundial 2026
© Getty ImagesJude Bellingham marcó un doblete para Inglaterra ante Noruega por el Mundial 2026

En el marco de los Cuartos de Final del Mundial 2026, Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham quien se vistió de héroe para los Three Lions y anotó dos goles para dar vuelta el resultado luego de iniciar 1-0 abajo en el marcador.

Con su doblete, el atacante del Real Madrid quedó a dos goles de alcanzar a los líderes de goleo del certamen internacional. Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia lideran con 8 tantos cada uno, aunque el argentino aún debe jugar su partido de Cuartos de Final.

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En tanto, con 7 tantos quedó Erling Haaland de Noruega, quien no pudo marcar en este compromisos e incluso salió del partido del tiempo extra. Harry Kane, compañero del inglés en su equipo suma 6.

Tabla de goleo del Mundial 2026

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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