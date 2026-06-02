289 jugadores representarán a selecciones donde no nacieron

Una de las mayores críticas que se hacen en México son principalmente por el tema de los naturalizados. Los jugadores que no nacieron en el país son duramente criticados cuando deciden representar a estos colores. Sin embargo, a nivel mundial la mayoría de equipos que estará en la Copa del Mundo cuenta con jugadores con esta particularidad.

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Curazao con 25 jugadores de Países Bajos

De acuerdo con un listado que comparte Jaime Macías, hay un total de 289 futbolistas que no representarán a su país de origen, siendo Curazao uno de los más sorprendentes con todos sus naturalizados provenientes de Países Bajos. En la información que se comparte son 25 los futbolistas que habrían nacido en tierras neerlandesas.

Jugadores de México que no juegan por su país natal

Dentro del listado de México se encuentran Obed Vargas, Brian Gutiérrez; ambos nacidos en Estados Unidos, pero con nacionalidad mexicana. Mismo caso con Santiago Giménez que nació en Argentina, pero decidió representar al cuadro azteca. Finalmente Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones, quienes sí tuvieron que esperar cinco años para el proceso de naturalización.

Los países que menos tienen

Son 9 las selecciones que sólo cuentan con un elemento no nacido en el país: Inglaterra, Corea del Sur, Alemania, España, Uzbekistán, Bélgica, Japón, Países Bajos y Egipto. Mientras que escuadras como Brasil, Suecia, Colombia, República Checa, Arabia Saudita, Panamá, Austria y Sudáfrica son las que totalmente juegan con los nacidos ahí.

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Francia en varios países

De estos futbolistas que no juegan en su país natal, los que más emigran en busca de representar a un segundo equipo son los franceses. Muchos de ellos juegan para Túnez, Haití, Argelia, Marruecos, República del Congo, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Ghana, por lo que esto es un tema que cada vez se ve más y que va generando mayor competitividad.

En síntesis