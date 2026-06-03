Este martes se dio a conocer una lista hecha por el periodista Jaime Macías, donde se mostraban los jugadores de las selecciones que irían al Mundial 2026, pero que no nacieron en los países a los que representan. Curazao fue el que llamó la atención, porque prácticamente 25 de sus 26 jugadores nacieron en Países Bajos.

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El único jugador de Curazao nacido en ese país

Esto generó la incertidumbre de muchos para conocer quién era el único jugador que irá a la Copa del Mundo representando a Curazao, pero que sí nació en este país. Fue así como se dio con el nombre de Tahith Chong, el jugador del Sheffield United de la EFL Championship en Inglaterra que nació en Willemstad, la capital y la ciudad más grande de este país.

De acuerdo con la información histórica de este lugar, es una isla en el sur del Mar Caribe, sin embargo es un país que forma parte del Reino de los Países Bajos. Durante algún tiempo fue la capital de las Antillas Neerlandesas antes de la disolución de esta entidad en 2010. Es por ello que también la mayoría de jugadores nacieron en aquel otro país.

¿Quién es Tahith Chong?

Chong comenzó en el sistema juvenil del Feyenoord, posteriormente esto le ayudó para dar el salto a los 16 años a la Academia del Manchester United. En esta etapa ganó el premio Jimmy Murphy al Jugador Joven del Año y el Denzil Haroun al Jugador Reserva del Año. Así, pudo tener su debut profesional en 2019 en un duelo de la FA Cup.

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Para el mes de agosto de 2020 fue cedido al Werder Bremen y posteriormente al Brujas en Bélgica. Su paso fue corto y en 2021 ya estaba en el Birmingham City donde estuvo un par de temporadas antes de llegar al Luton Town en 2023. Actualmente llegó a la escuadra de la Championship en agosto del 2025 que es donde milita.

Lo extraño es que a pesar de que ahora representa a Curazao, tuvo poco más de 40 partidos jugando en selecciones juveniles para Países Bajos, donde estuvo desde la categoría Sub 15 hasta la Sub 21 formando parte de los neerlandeses, pero fue el año pasado que decidió fichar por su selección natal y ahora estará en la Copa del Mundo.

En síntesis

El futbolista Tahith Chong es el único convocado de Curazao nacido en dicho país.

es el único convocado de Curazao nacido en dicho país. La gran mayoría de los seleccionados de Curazao nacieron en Países Bajos para el torneo.

para el torneo. El actual jugador del Sheffield United debutó profesionalmente en el año 2019 en la FA Cup.