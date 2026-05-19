El artillero escarlata se quedó sin Copa del Mundo y repasamos los números de los que sí viajarán en su lugar.

En las últimas horas, Paulinho se enteró de una de las peores noticias que podía recibir en este momento de su carrera: lo dejaron fuera del Mundial 2026. Este jueves, Roberto Martínez dio a conocer la lista de convocados para la participación de Portugal, con la sensible ausencia del ‘9’. El extraordinario centrodelantero echó a perder su ilusión.

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Al hacerse pública la nómina del conjunto luso, la afición de Toluca reaccionó con fastidio y asombro, considerando como injusta la decisión del DT de marginar al ex Sporting Lisboa. Los fanáticos de los ‘Diablos Rojos’ son los más conscientes de todos los méritos que Paulinho había hecho para ser tenido en cuenta, pero todo eso no fue suficiente.

A decir verdad, los simpatizantes del equipo choricero no se equivocan: el escarlata tiene mejores números que todos los que sí están en la lista. Cuando entras a comparar uno por uno con los atacantes que decidió llevar ‘Bob’ Martínez, pierde sentido el no-llamado al de Toluca. Paulinho supera a cualquiera de sus potenciales competidores.

Toluca siente lástima por la ausencia de Paulinho [Foto: Getty]

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Tomando como parámetro el último año deportivo, el killer de los Diablos Rojos logró una cosecha impactante: 34 goles en los últimos doce meses. Dentro de esa recopilación, 13 tantos fueron en competiciones internacionales, rubro en el cual también mejora al resto. A continuación, la performance en el último año de los que sí jugarán el Mundial con Portugal:

Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 27 goles, 1 internacional.

(Al Nassr): 27 goles, 1 internacional. Joao Felix (Al Nassr): 26 goles, 4 internacionales.

(Al Nassr): 26 goles, 4 internacionales. Francisco Trincao (Sporting CP): 13 goles, 4 internacionales.

(Sporting CP): 13 goles, 4 internacionales. Goncalo Ramos (PSG): 13 goles, 4 internacionales.

(PSG): 13 goles, 4 internacionales. Pedro Neto (Chelsea): 13 goles, 3 internacionales.

(Chelsea): 13 goles, 3 internacionales. Rafael Leao (Milan): 10 goles, 0 internacionales.

(Milan): 10 goles, 0 internacionales. Goncalo Guedes (Real Sociedad): 9 goles, 0 internacionales.

(Real Sociedad): 9 goles, 0 internacionales. Francisco Conceicao (Juventus): 6 goles, 3 internacionales.

En esa lista hay sólo dos centrodelanteros (Ronaldo y Ramos), dos mediapuntas (Joao Felix y Trincao), dos extremos izquierdos (Leao y Guedes) y dos extremos derechos (Neto y Conceicao). Por este motivo, la decisión más llamativa es la inclusión del ‘9’ suplente de PSG, que viene de un año mediocre y donde en este último tramo tuvo la pólvora mojada varios meses.

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Para colmo, el entrenador de Portugal había ilusionado a Paulinho en su anterior convocatoria: había entrado en los dos juegos de la última jornada FIFA, donde no mostró menos que el resto. Había sumado 26 minutos ante México y 29 minutos ante Estados Unidos, recibiendo un guiño justo antes del Mundial. Sin embargo, finalmente optaron por recortar al de Toluca. ¿Se lamentarán?