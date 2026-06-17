No te pierdas esta promo para ver a México en la copa del mundo

El Mundial ya está en marcha y lo puedes seguir aprovechando las promociones de Disney+

Como una de las anfitrionas de la copa, la selección de México ya empezó con buen andar en esta copa y todos los 48equipos del torneo más importante del fútbol que se juega en Estados Unidos, Canadá y Méxicoya están en suelo norteamericano en busca del título.

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Todo el Mundial se vive a través de Disney+

¿Cómo seguir el Mundial por Disney+?

Si aún no estás suscrito a Disney+, quédate atento a la gran novedad que llega este mes con una oportunidad imperdible para suscribirte al servicio de streaming a precios increíbles con promociones de hasta 50% de descuento.

Con tu registro, ya tienes acceso a todas las opciones que te ofrece Disney+, desde todos los programas deportivos en ESPN hasta las miles de producciones exclusivas del grupo Disney, como animaciones de Disney y Pixar, series y películas de Marvel y Star Wars, documentales y series premiadas de National Geographic.

Descubre qué más puedes encontrar en Disney+

Descubre más sobre los grandes estrenos exclusivos que llegan a Disney+ en marzo. Hay producciones perfectas para todos los gustos, como la esperadísima serie de Marvel, Daredevil: Born Again, la taquillera animación Moana 2, y también la nueva temporada de una de las series más queridas por el público: Grey’s Anatomy – ya en su temporada 20.