Por qué Túnez vs Japón no va por TV abierta

El partido de esta noche en Monterrey entre Túnez y Japón será el último por disputarse este sábado 20 de junio. Es uno de los partidos que llamará la atención, porque hay muchos aficionados expectantes de lo que pasaría con el conjunto tunecino, después de salir goleado y dejar ir a su director técnico en pleno Mundial.

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Y es que en estos días llegó Hervé Renard, quien ya sabe qué es ganar en el primer partido del Mundial y lo hizo ni más ni menos que con el campeón de Qatar 2022, Argentina. Es por esto que verlo debutar con el conjunto de Túnez después de lo sucedido con el equipo es digno de esta competencia y más contra un rival como Japón.

Un equipo que en su último duelo perdió a Takefusa Kubo por una lesión, ahora su clasificación se pone en riesgo, ya que sólo ha sumado el empate ante Países Bajos y dependerá del marcador ahora. Es por esta razón que este es uno de los duelos que llama la atención, pero lamentablemente no irá por televisión abierta hoy.

¿Dónde ver el Túnez vs Japón?

En México el único medio que adquirió los derechos televisivos del Mundial en su totalidad de partidos fue precisamente ViX Premium, por lo que para poder verlo es necesario que se cuente con la suscripción a esta plataforma de streaming y además al Pase Mundial, es por ello que no saldrá en televisión abierta aunque se dispute en México.

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El partido se disputará justamente este sábado 20 de junio a las 22:00 horas del centro de México en el Estadio Monterrey en Guadalupe. Este es el segundo de los únicos cuatro duelos del Mundial que se tendrán que llevarse a cabo en esta sede, justo después de que esta escuadra no estuviera contenta con la cancha de entrenamiento previo a la Copa del Mundo.

En síntesis