Álvaro Fidalgo tuvo pocos minutos en el partido entre México y República Checa, pero le fueron suficientes para generar ocasiones de peligro y en una de ellas concretó la tercera anotación del partido para darle así la victoria a la Selección Nacional y marcando su primera anotación vistiendo la camiseta del cuadro azteca.

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Fue al minuto 72 cuando Javier Aguirre decidió sacar a Gilberto Mora, que ya estaba haciendo un buen partido, para ingresar a Fidalgo. El “Maguito” apareció al minuto 90+3 para poder empujar el balón y concretar el tercer tanto de la noche que hace que el equipo nacional logre 9 puntos en su historia de los Mundiales.

El gol de Álvaro Fidalgo

Santiago Giménez tuvo la primera oportunidad para marcar el tanto, pero el portero la desvió, de ahí le cayó a Roberto Alvarado y no pudo conseguirlo, por lo que en ese rebote le cayó el esférico a Fidalgo, quien de primera intención soltó un disparo que terminó en el 3-0 a favor de México y logrando historia al marcar en un Mundial.

¡GOOOL! ¡GOOOOOL DE MÉXICO! 🇲🇽¡FIDAALGOOOOO! 😭🇲🇽



¡El Maguito! ¡GOOOOL DE MÉXICOOO! ¿Y SÍ SÍ? ¿Y SI SÍIIIII?



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