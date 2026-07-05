Análisis de Inglaterra: los 3 puntos más fuertes y débiles del rival de México en el Mundial 2026

Conoce las virtudes y fortalezas de los Tres Leones, el rival que el Tri quiere dejar en el camino de la Copa del Mundo.

Está todo listo para que México continúe con su ilusión mundialista. Para eso deberá enfrentarse a Inglaterra en los octavos de final en el Estadio Azteca, un encuentro que representará el desafío más grande de la competencia para los dirigidos por Javier Aguirre. A continuación, repasa cuáles son los tres puntos más fuertes y lo más débiles del combinado europeo que es candidato a llegar lejos en la cita ecuménica.

Publicidad

De Harry Kane a Thomas Tuchel: las fortalezas de Inglaterra

Para empezar, hay que hablar de Harry Kane. El histórico goleador es la principal arma ofensiva de los ingleses. Con cinco tantos en su haber, se destacó con un doblete ante RD Congo para remontar una historia que parecía complicada y asegurar el triunfo para los suyos por 2-1. Con una capacidad inmensa para salir del área y asociarse, mantiene una contundencia notable si recibe un milímetro libre en el área.

Harry Kane es la máxima amenaza en ofensiva de México. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, no se puede negar la jerarquía de un equipo plagado de estrellas. Aunque sus resultados hasta el momento no fueron categóricos ni mucho menos, no deja de ser una plantilla de élite que le permite a sus aficionados confiar en la resolución de sus cracks cuando el balón quema. Nombres como Jude Bellingham, Marcus Rashford o Declan Rice del medio hacia adelante aportan una cuota de calidad envidiable.

Publicidad

Por último, es necesario mencionar a Thomas Tuchel. Luego de varios años sin los resultados esperados, el seleccionado europeo decidió apostar por el entrenador alemán, quien llegó a conseguir una UEFA Champions League con el Chelsea. Con su impronta, le dio identidad de un equipo que maneja el balón, pero no peca de calmo y muestra agresividad para avanzar de manera directa a la portería rival.

Las debilidades de la selección de Inglaterra

Jordan Pickford es el principal apuntado. No es que el nivel del portero del Everton sea bajo, pero la seguridad que brinda no es la que busca o desea un equipo como Inglaterra. A pesar de que muestra espectacularidad con sus voladas, es normal verlo fallar o no responder con tanta solvencia.

Jordan Pickford es el portero titular de la selección de Inglaterra. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Aunque el equipo junta jugadores de élite, la realidad es que perdona demasiado de cara a la portería rival. La expectativa por verlos brillar se mantiene intacta, pero también es cierto que sacando el 4-2 ante Croacia en la primera jornada de la fase de grupos, un empate sin goles vs. Ghana y un 2-0 contra Panamá culminó hasta el momento con el mencionado 2-1 sobre RD Congo. Todo el peligro que genera, en ocasiones no es capitalizado.

Como todo seleccionado europeo, la solidez defensiva no es su mayor virtud, sino todo lo contrario. Al proponer juego en campo rival, el retroceso no es el ideal y las transiciones rápidas se terminan pagando. A su vez, la falta de intensidad para perseguir marcas o enfrentar balones divididos termina decantando en una debilidad que los oponentes no perdonan.

En síntesis

Harry Kane, la máxima amenaza: El histórico delantero llega encendido tras marcar un doblete decisivo frente a la República Democrática del Congo (2-1) en la ronda previa. Su letal contundencia y capacidad para asociarse fuera del área representan el mayor peligro para la zaga mexicana.

El histórico delantero llega encendido tras marcar un doblete decisivo frente a la República Democrática del Congo (2-1) en la ronda previa. Su letal contundencia y capacidad para asociarse fuera del área representan el mayor peligro para la zaga mexicana. Jerarquía de estrellas y propuesta de Tuchel: De tres cuartos de cancha hacia adelante, Inglaterra derrocha calidad con figuras élite como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Declan Rice . Bajo el mando de Thomas Tuchel, el equipo se caracteriza por un juego agresivo que busca transiciones rápidas y directas al arco.

De tres cuartos de cancha hacia adelante, Inglaterra derrocha calidad con figuras élite como . Bajo el mando de Thomas Tuchel, el equipo se caracteriza por un juego agresivo que busca transiciones rápidas y directas al arco. Puntos débiles y lagunas defensivas: Pese a contar con porteros espectaculares como Jordan Pickford, la escuadra británica suele cometer fallas de solvencia. Además, su postura de proponer en campo rival expone su retroceso, dejando espacios clave en velocidad y perdonando de más frente a la portería rival.