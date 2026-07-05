México ante Inglaterra se enfrentan este domingo en el Estadio Azteca después de 16 años de su último partido entre sí.

México se enfrenta este sábado 5 de julio ante Inglaterra en uno de los partidos más importantes de su historia. El Tri busca llegar a los cuartos de final de un Mundial después de 40 años y el juego se disputará en el mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México.

Publicidad

El equipo de Javier Aguirre se encuentra en un gran momento y tiene la ventaja de jugar en el Azteca con la altura a su disposición. Pero Inglaterra es una potencia europea y el historial entre ambas selecciones le favorece al conjunto británico.

Este será el décimo enfrentamiento entre sí. Inglaterra tiene un saldo positivo en los cruces anteriores por haber ganado 6 de esos encuentros, mientras que México se llevó la victoria en 2 juegos y en el restante empataron.

Inglaterra acumula cuatro triunfos consecutivos frente al Tri, aunque ya transcurrieron 16 años de la última vez que se vieron las caras. Fue en mayo de 2010, antes de la Copa del Mundo, cuando los Three Lions ganaron en Wembley por 3-1.

Publicidad

Mayo de 2010, la última vez que México e Inglaterra se enfrentaron (Getty Images)

La última victoria de México ante Inglaterra fue en 1985, cuando el Tri ganó por 1-0 en un amistoso en el Estadio Azteca gracias al gol de Luis Flores. Más allá del saldo positivo hacia los británicos, la selección nacional tiene la ventaja en los duelos disputados en la Ciudad de México.

México e Inglaterra se cruzaron tres veces en la CDMX; el Tri ganó en dos oportunidades (1959 y 1985) y empataron en el restante en 1969. La selección nacional sueña con mantener este invicto en la capital del país y clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Publicidad

Por otra parte, entre esas seis derrotas con Inglaterra hay una que está entre las peores caídas de México en su historia ya que perdió por 8-0 con los Three Lions en 1961.

Historial completo de México ante Inglaterra

24/05/1959 (Amistoso): México 2 – 1 Inglaterra (Ciudad de México)

México 2 – 1 Inglaterra (Ciudad de México) 10/05/1961 (Amistoso): Inglaterra 8 – 0 México (Wembley, Londres)

Inglaterra 8 – 0 México (Wembley, Londres) 16/07/1966 (Mundial – Grupos): Inglaterra 2 – 0 México (Wembley, Londres)

Inglaterra 2 – 0 México (Wembley, Londres) 01/06/1969 (Amistoso): México 0 – 0 Inglaterra (Estadio Azteca, CDMX)

México 0 – 0 Inglaterra (Estadio Azteca, CDMX) 09/06/1985 (Amistoso): México 1 – 0 Inglaterra (Estadio Azteca, CDMX)

México 1 – 0 Inglaterra (Estadio Azteca, CDMX) 17/05/1986 (Amistoso): Inglaterra 3 – 0 México (Los Ángeles, EE. UU.)

Inglaterra 3 – 0 México (Los Ángeles, EE. UU.) 29/03/1997 (Amistoso): Inglaterra 2 – 0 México (Wembley, Londres)

Inglaterra 2 – 0 México (Wembley, Londres) 25/05/2001 (Amistoso): Inglaterra 4 – 0 México (Pride Park, Derby)

Inglaterra 4 – 0 México (Pride Park, Derby) 24/05/2010 (Amistoso): Inglaterra 3 – 1 México (Wembley, Londres)

En síntesis

México e Inglaterra juegan los octavos de final del Mundial este sábado 5 de julio.

juegan los octavos de final del Mundial este sábado 5 de julio. El entrenador Javier Aguirre busca clasificar a México a cuartos de final tras 40 años.

busca clasificar a México a cuartos de final tras 40 años. Inglaterra ganó 6 de los 9 partidos históricos disputados contra la selección mexicana.