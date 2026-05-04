Antonio Mohamed advirtió a Javier Aguirre sobre Marcel Ruiz y el Mundial: “Él está bien”

Marcel Ruiz era un jugador indiscutible en el plantel de Javier Aguirre para el Mundial 2026, pero todo cambió a partir de la lesión que sufrió el futbolista de Toluca. Sin embargo, una vez que se confirmó que la rotura del ligamento cruzado fue parcial, el centrocampista ya volvió y empezó a sumar minutos.

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Después de la lesión, este domingo fue la primera vez que Marcel Ruiz jugó el partido completo. Por este motivo, en la conferencia de prensa le preguntaron a Antonio Mohamed si piensa que el mexicano podría colarse en la lista final de la Selección Mexicana.

Las declaraciones de Antonio Mohamed

“La verdad no sé ni me interesa. Lo vieron en cancha, jugó 90 minutos. Corrió, perdió pocos balones. Para mí hizo un gran partido y cada quien analiza lo que quiere. Yo lo vi bien, va a estar para el miércoles y luego el destino dirá. Él está bien“, dijo el Turco sobre Marcel Ruiz.

“Va agarrando minutos y confianza, intentó filtrados, disparó, cabeceó. Es un gran partido. Se cansó al final, pero es normal. Lo veo muy bien”, agregó el entrenador de Toluca luego de la derrota de los Diablos Rojos frente a Toluca por la ida de los cuartos de final de la Liga MX.

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🎙️Respecto a si sabe si Marcel podría colarse a la lista final del Mundial:



“No sé, ni me interesa ni me incumbe. Lo vieron en cancha, jugó 90 minutos, corrió, perdió pocos balones; para mí, hizo un gran partido. Se va a recuperar para el miércoles, y después el destino dirá”. pic.twitter.com/Ln2VAVJBTX — PressPort (@PressPortmx) May 4, 2026

Antonio Mohamed aseguró que Marcel Ruiz jugará como titular este miércoles en la vuelta de la semifinal de la Concachampions 2026 contra LAFC, en el partido más importante de Toluca en el semestre. Por lo que el centrocampista también ha empezado a tomar mayor ritmo.

Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, comentó hace unos días que cualquier jugador de la Liga MX todavía tiene posibilidades de ser convocado al Mundial y seguramente Marcel Ruiz tenga la esperanza de convencer a Javier Ruiz en estos últimos encuentros para que lo llame.

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En síntesis