César Montes se lesionó con Lokomotiv y hay preocupación en México de cara al Mundial 2026

César Montes es uno de los referentes de la Selección Mexicana dentro y fuera del campo. El futbolista del Lokomotiv de Moscú es uno de los centrales titulares de Javier Aguirre de cara al Mundial 2026, pero este viernes se despertaron las alarmas por una lesión del zaguero.

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Lokomotiv de Moscú jugó este viernes el clásico contra Dinamo de Moscú por la Liga Premier de Rusia y César Montes fue sustituido en el minuto 22 de la primera mitad después de sufrir una molestia muscular.

¿Qué lesión tiene César Montes?

Hasta el momento se desconocen más detalles acerca de la molestia física del defensa de la Selección Mexicana pero, a 42 días del debut en el Mundial contra Sudáfrica, se abrió una alerta en el país por la posible lesión de César Montes y si la misma le impediría participar de la Copa del Mundo.

César Montes se lesionó con Lokomotiv de Moscú (@cjasib)

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El defensa ya había sufrido una molestia muscular a mediados de marzo que había generado una incógnita acerca de su presencia en los amistosos del Tri contra Portugal y Bélgica, pero finalmente César Montes se recuperó en cuestión de días y pudo jugar ambos partidos.

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En las próximas horas se sabrá con más precisión los detalles de la molestia del defensor, una vez que el futbolista de 29 años se realice los estudios pertinentes con el Lokomotiv de Moscú. Por otra parte, Luis Chávez también fue titular en el juego de este viernes y sumó 63 minutos con el Dinamo, lo que significa una buena noticia para Javier Aguirre.

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En síntesis