Después de casi tres meses sin poder pisar un campo oficialmente, Edson Álvarez volvió a jugar este sábado pensando en el Mundial. El centrocampista mexicano ingresó en el minuto 90′ y solo estuvo unos segundos en el terreno en lo que fue el triunfo por 3-1 de Fenerbahce ante Istanbul.

Publicidad

Pero lo que llamó la atención ocurrió una vez finalizado el partido. Al haber jugado tan poco tiempo, Edson Álvarez se quedó con un integrante del cuerpo técnico de Fenerbahce realizando algunos ejercicios en el campo y fue en ese momento en el que los aficionados abuchearon al ‘Machín’.

¿Qué pasó con Edson Álvarez?

El video se viralizó en redes sociales por el comportamiento de los aficionados pero también por la reacción de Edson Álvarez, quien mueve la cabeza hacia la grada y hace un gesto tapándose el oído como de “no los escucho”.

Cuando el ‘Machín’ reaccionó así, los abucheos aumentaron. No está claro cuál sería el motivo del descontento de la afición de Fenerbahce con el mexicano o si en realidad la molestia es con el equipo en general y aprovecharon ese momento de ‘soledad’ de Edson Álvarez en el campo de juego.

Publicidad

Maç sonu Fenerbahçe taraftarı Edson Alvarez’i ıslıkladı.



Edson Alvarez ise dönüp tribünlere hareket yaptı. pic.twitter.com/TaSlCeB5Le — sporON (@sporontv) May 2, 2026

Otra versión indica que parte de la afición creería que Edson Álvarez priorizó su participación en el Mundial 2026 a la hora de recuperarse y por eso está molesta. El referente de la Selección Mexicana se perdió 25 partidos en la temporada con el Fenerbahce por lesiones.

Luego de molestias en su tobillo izquierdo, Edson Álvarez finalmente decidió operarse en febrero pensando en el Mundial. Al Fenerbahce solo le quedan por disputar dos encuentros y parece difícil que se consagre en la liga (4 puntos por detrás de Galatasaray), pero al menos el ‘Machín’ buscará sumar minutos para convencer a Javier Aguirre de que está sano.

Publicidad

En síntesis