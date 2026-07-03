Argentina vs. Egipto: fecha, hora y sede del partido por los Octavos de Final del Mundial 2026

Repasa la información más destacada sobre el próximo partido del último campeón del mundo que avanza a paso firme.

Argentina sufrió, pero finalmente lo logró. Este viernes derrotó a Cabo Verde por 3-2 de manera milagrosa en el tiempo extra y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará continuar con la ilusión del bicampeonato con rival confirmado: Egipto.

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El encuentro entre los últimos campeones y los africanos se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio, en el último turno de partidos de la agenda deportiva del día. El juego está estipulado por FIFA para dar inicio a las 10:00 horas del Centro de México.

Estadio y sede de Argentina vs. Egipto por octavos del Mundial 2026:

El cruce entre la Scaloneta y los Faraones tendrá lugar en el imponente Atlanta Stadium, uno de los recintos más grandiosos de Estados Unidos para este torneo. Esta histórica sede cuenta con una capacidad para hasta 68.239 espectadores.

Cuál será el rival del ganador de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026:

En caso de superar los octavos de final, el vencedor de este duelo clasificará a cuartos y en esa ronda se medirá ante el vencedor de Suiza y Colombia/Ghana. Los europeos cumplieron con el trámite ante Suiza con un contundente 2-0, mientras que los Cafeteros y africanos se enfrentan este mismo viernes.

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En síntesis