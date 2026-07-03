Argentina vs. Egipto: fecha, hora y sede del partido por los Octavos de Final del Mundial 2026

Argentina sufrió, pero finalmente lo logró. Este viernes derrotó a Cabo Verde por 3-2 de manera milagrosa en el tiempo extra y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará continuar con la ilusión del bicampeonato con rival confirmado: Egipto.
El encuentro entre los últimos campeones y los africanos se llevará a cabo el próximo martes 7 de julio, en el último turno de partidos de la agenda deportiva del día. El juego está estipulado por FIFA para dar inicio a las 10:00 horas del Centro de México.
Estadio y sede de Argentina vs. Egipto por octavos del Mundial 2026:
El cruce entre la Scaloneta y los Faraones tendrá lugar en el imponente Atlanta Stadium, uno de los recintos más grandiosos de Estados Unidos para este torneo. Esta histórica sede cuenta con una capacidad para hasta 68.239 espectadores.
Cuál será el rival del ganador de Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026:
En caso de superar los octavos de final, el vencedor de este duelo clasificará a cuartos y en esa ronda se medirá ante el vencedor de Suiza y Colombia/Ghana. Los europeos cumplieron con el trámite ante Suiza con un contundente 2-0, mientras que los Cafeteros y africanos se enfrentan este mismo viernes.
En síntesis
- Milagrosa clasificación de Argentina: La Scaloneta avanzó a los octavos de final tras sufrir y derrotar de manera agónica 3-2 en tiempo extra a Cabo Verde, manteniendo intacto el sueño del bicampeonato.
- Cita confirmada ante los Faraones: El combinado albiceleste se medirá ante Egipto por un lugar en los cuartos de final el próximo martes 7 de julio a las 10:00 horas (tiempo del Centro de México).
- Sede histórica en Atlanta: El trascendental choque de octavos se disputará en el imponente Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), recinto con capacidad para más de 68,000 espectadores; el ganador de esta llave esperará al vencedor del cruce entre Suiza y quien avance del duelo de esta noche entre Colombia y Ghana.