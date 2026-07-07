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Mundial 2026

Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi en Argentina vs Egipto

En un partido emocionante, Lionel Messi sigue haciendo historia y convirtió un gol más frente a Egipto.

Lionel Messi convirtió ante Egipto
© Getty ImagesLionel Messi convirtió ante Egipto

Argentina y Egipto jugaron este martes 7 de julio un partido que quedará para el recuerdo de los Mundiales. El conjunto africano se puso 2-0 adelante y todo indicaba que el vigente campeón quedaría eliminado, pero logró una remontada histórica.

En un partido emocionante, Lionel Messi convirtió el empate de Argentina para igualar el encuentro por 2-2 contra Egipto que le sirvió para volver a ser líder de la tabla de goleo de la Copa del Mundo. Finalmente la Albiceleste remontó y ganó 3-2 en los 90 minutos gracias a un tanto de Enzo Fernández.

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La tabla de goleo del Mundial 2026

JugadorPartidos JugadosGoles
Lionel Messi58
Erling Haaland47
Kylian Mbappé57
Harry Kane56
Ismaila Sarr44
Jude Bellingham54
Julián Quiñones54
Mikel Oyarzabal54
Ousmane Dembélé54
Vinícius Júnior54
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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