Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi en Argentina vs Egipto

Argentina y Egipto jugaron este martes 7 de julio un partido que quedará para el recuerdo de los Mundiales. El conjunto africano se puso 2-0 adelante y todo indicaba que el vigente campeón quedaría eliminado, pero logró una remontada histórica.
En un partido emocionante, Lionel Messi convirtió el empate de Argentina para igualar el encuentro por 2-2 contra Egipto que le sirvió para volver a ser líder de la tabla de goleo de la Copa del Mundo. Finalmente la Albiceleste remontó y ganó 3-2 en los 90 minutos gracias a un tanto de Enzo Fernández.
La tabla de goleo del Mundial 2026
|Jugador
|Partidos Jugados
|Goles
|Lionel Messi
|5
|8
|Erling Haaland
|4
|7
|Kylian Mbappé
|5
|7
|Harry Kane
|5
|6
|Ismaila Sarr
|4
|4
|Jude Bellingham
|5
|4
|Julián Quiñones
|5
|4
|Mikel Oyarzabal
|5
|4
|Ousmane Dembélé
|5
|4
|Vinícius Júnior
|5
|4