Así quedó la tabla de goleo del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi en Argentina vs Egipto

Argentina y Egipto jugaron este martes 7 de julio un partido que quedará para el recuerdo de los Mundiales. El conjunto africano se puso 2-0 adelante y todo indicaba que el vigente campeón quedaría eliminado, pero logró una remontada histórica.

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En un partido emocionante, Lionel Messi convirtió el empate de Argentina para igualar el encuentro por 2-2 contra Egipto que le sirvió para volver a ser líder de la tabla de goleo de la Copa del Mundo. Finalmente la Albiceleste remontó y ganó 3-2 en los 90 minutos gracias a un tanto de Enzo Fernández.

La tabla de goleo del Mundial 2026