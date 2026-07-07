Lionel Messi marcó ante Egipto y así quedó la lucha con Mbappé por ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales

El astro argentino sigue haciendo historia en los Mundiales y ahora protagoniza junto a Mbappé una batalla por quedarse con una marca legendaria.

Argentina llegaba a un nuevo desafío en el Mundial 2026 después de superar un partido muy exigente ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final. La Selección sabía que no había margen para relajarse y que el camino hacia el título iba a presentar cada vez mayores obstáculos.

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En la siguiente ronda apareció Egipto como rival. El conjunto africano había dado uno de los golpes de la Copa del Mundo tras eliminar a Australia en la tanda de penales y llegaba con la ilusión de convertirse en otra de las grandes sorpresas del torneo.

Sin embargo, Argentina volvió a contar con su máxima figura. Lionel Messi apareció en un momento clave, marcó ante Egipto y no solo se convirtió momentáneamente en el máximo goleador del Mundial 2026, sino que también reafirmó su lugar como el futbolista con más goles en la historia de la Copa del Mundo.

El capitán argentino continúa ampliando su legado y mantiene una histórica pelea con Kylian Mbappé, quien a sus 27 años también amenaza con quedarse con el récord. El delantero francés acumula 19 goles en Mundiales y sigue muy cerca del argentino.

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Los máximos goleadores históricos de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina): 21 goles en 30 partidos y 6 Copas del Mundo.

21 goles en 30 partidos y 6 Copas del Mundo. Kylian Mbappé (Francia): 19 goles en 19 partidos y 3 Copas del Mundo.

19 goles en 19 partidos y 3 Copas del Mundo. Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos y 4 Copas del Mundo.

16 goles en 24 partidos y 4 Copas del Mundo. Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos y 4 Copas del Mundo.

15 goles en 19 partidos y 4 Copas del Mundo. Gerd Müller (Alemania Occidental): 14 goles en 13 partidos y 2 Copas del Mundo.

14 goles en 13 partidos y 2 Copas del Mundo. Harry Kane (Inglaterra): 14 goles en 16 partidos y 3 Copas del Mundo.

14 goles en 16 partidos y 3 Copas del Mundo. Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos y 1 Copa del Mundo.

13 goles en 6 partidos y 1 Copa del Mundo. Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos y 4 Copas del Mundo.

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