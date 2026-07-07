Tras la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, Álvaro Morales y Mike Máquina del Mal cuestionaron el arbitraje y denunciaron un supuesto favoritismo hacia la Albiceleste en el duelo frente a Egipto.

Argentina consiguió una victoria agónica ante Egipto para meterse entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026 después de tener todo perdido. La Albiceleste protagonizó una remontada inolvidable y selló su clasificación a los cuartos de final con un triunfo por 3-2 que quedará entre los partidos más emocionantes del torneo.

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Hasta los 80 minutos, el equipo sudamericano perdía 2-0, pero reaccionó de manera espectacular y marcó tres goles en el tramo final del encuentro, evitando así el tiempo suplementario. El tanto definitivo llegó por intermedio de Enzo Fernández, desatando el festejo argentino y la desilusión del conjunto africano.

Sin embargo, la remontada quedó envuelta en la polémica. Muchos aficionados sostienen que Egipto fue perjudicado por algunas decisiones arbitrales durante el partido. Entre los reclamos más repetidos aparecen un gol anulado al conjunto africano y una supuesta infracción dentro del área en la jugada previa al 3-2 de Argentina, acción que ni el árbitro ni el VAR consideraron sancionable.

“Penalazo para Egipto”: las explosivas reacciones de Álvaro Morales y Mike Máquina del Mal

Uno de los más críticos fue Álvaro Morales, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el arbitraje. El periodista escribió: “Había penal para Egipto en el gol que precede el 3-2. Penalazo para Egipto. Y siguen sin pasar la repetición. Doble penal para Egipto en la jugada que precede el gol. VARgentina. En épocas de Cleopatra hubo una falta para que también anulen cualquier otro gol.”

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Por su parte, Mike Máquina del Mal también reaccionó con dureza tras el encuentro y publicó un mensaje que rápidamente se viralizó entre los aficionados: “¡Robo, robo, robo… maldito robo!”, sumándose a las críticas por las decisiones arbitrales que marcaron el cierre del partido entre Argentina y Egipto.

“Dolido”



Por la reacción del MEXICANO Mike Maquina del Mal al TRIUNFO argentino ante Egipto. pic.twitter.com/GCk3n3xVcQ — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 7, 2026

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