¿Robo de Argentina a Egipto?

Egipto ya llevaba la ventaja del partido y lograron irse al medio tiempo con ella, pero Argentina, pese a las llegadas no podía concretar. Sin embargo, al minuto 58 cayó el segundo tanto de Mostafa Ziko después de una jugada que exhibió a la defensa de la Albiceleste, pero se apagó el festejo para los egipcios porque el VAR intervino.

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Después de una revisión se señaló que al inicio de la jugada había existido una falta sobre Lisandro Martínez, donde lo pisan e inician la jugada que que termina en el segundo tanto de la escuadra egipcia y de esa manera se anula la anotación y se mantiene el 1-0 a favor de los egipcios, pero algunos analistas se hicieron presentes.

¿Le robaron a Egipto?

De acuerdo con el narrador de W deportes, Juan Guzmán Gasso, quien hace análisis arbitrales, dio a conocer que aunque sí existe el pisotón sobre Martínez, no tendría que haber sido revisable por el VAR, ya que la única manera de que así fuera, era que alguna de las intervenciones estuviera dentro del protocolo APP y ninguna correspondía.

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La misma fuente menciona que: “La infracción ocurre en la esquina del CAMPO CONTRARIO y todo Argentina estaba BIEN PLANTADO”, ahí se ven a los jugadores restantes en el resto del campo. Y además señala que hay intereses que se tienen que proteger, por ello la decisión que tiene el VAR en ese momento.

Sin embargo, exárbitros también han mencionado que en ningún momento alguna de las reglas en el protocolo APP se imponen para poder hacer la revisión y anular la anotación. A eso se le suma que algunos exponen que en la llegada de Mohamed Salah debieron marcarse un par de penales y no sacaron ni la repetición de la jugada.

por qué no es penal, no entiendo, es más son dos penales pic.twitter.com/So3PffI0xn — Leoncito PRIME (@leoncitodelfut) July 7, 2026

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En síntesis