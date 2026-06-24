Guillermo Ochoa se convirtió en el tercer futbolista en la historia en jugar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

Guillermo ‘Memo’ Ochoa finalmente pudo hacer historia. Javier Aguirre le dio la oportunidad de ingresar al campo de juego en el minuto 78 del partido de la Selección Mexicana frente a República Checa, cuando el Tri ya ganaba 2-0.

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‘Tala’ Rangel lo saludó y lo abrazó a ‘Memo’ Ochoa. Luego varios compañeros saludaron al histórico portero y Edson Álvarez se le acercó para darle el brazalete de capitán. De esta manera, ‘Memo’ se convirtió en el tercer futbolista en la historia en jugar en seis ediciones de la Copa del Mundo.

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Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son los otros dos futbolistas que sumaron minutos en seis ediciones del Mundial. En la previa se especulaba con que ‘Memo’ Ochoa fuera titular en el partido de la Selección Mexicana, pero el ‘Vasco’ Aguirre mantuvo a ‘Tala’ Rangel en el inicio.

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Por suerte para el histórico portero, el Tri pudo ponerse 2-0 gracias a los goles de Mateo Chávez y de Julián Quiñones y se dio la oportunidad ideal para que el ‘Memo’ Ochoa pueda ingresar en el Estadio Azteca.

La afición mexicana ovacionó y coreó el nombre de Guillermo Ochoa y el portero agradeció el cariño del público. Este es el partido número 155 de la leyenda con la Selección Mexicana y su número 13 en Mundiales.