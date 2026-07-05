Julián Quiñones está haciendo historia con México en los Mundiales. El delantero del Al-Qadsiah es el goleador del Tri en la Copa del Mundo pero gracias a sus goles el ex América y Atlas se está metiendo en los registros del país.
Con su gol ante Inglaterra, Julián Quiñones llegó a los 4 tantos y se acaba de convertir en el máximo goleador de México en la historia de los Mundiales junto con Chicharito Hernández y Luis Hernández
Julián Quiñones ya había quedado 2° en la lista de máximos goleadores en la historia del Tri tras su anotación con Ecuador y el ex América y Atlas sigue dejando una marca en el país.
La lista de máximos goleadores de México en Mundiales
- Chicharito Hernández (4 goles)
- Luis Hernández (4 goles)
- Julián Quiñones (4 goles)
- Rafael Márquz (3 goles)
- Cuauhtémoc Blanco (3 goles)
- Jared Borgetti (2 goles)
- Manuel Rosas (2 goles)
- Javier Valdivia (2 goles)
- Fernando Quirarte (2 goles)
- Luis García (2 goles)
- Ricardo Peláez (2 goles)
- Alberto García Aspe (2 goles)
- Omar Bravo (2 goles)