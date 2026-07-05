Julián Quiñones convirtió su cuarto gol en la Copa del Mundo y se metió en la historia de México en Mundiales.

Julián Quiñones está haciendo historia con México en los Mundiales. El delantero del Al-Qadsiah es el goleador del Tri en la Copa del Mundo pero gracias a sus goles el ex América y Atlas se está metiendo en los registros del país.

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Con su gol ante Inglaterra, Julián Quiñones llegó a los 4 tantos y se acaba de convertir en el máximo goleador de México en la historia de los Mundiales junto con Chicharito Hernández y Luis Hernández

Julián Quiñones ya había quedado 2° en la lista de máximos goleadores en la historia del Tri tras su anotación con Ecuador y el ex América y Atlas sigue dejando una marca en el país.

La lista de máximos goleadores de México en Mundiales

Chicharito Hernández (4 goles)

Luis Hernández (4 goles)

Julián Quiñones (4 goles)

(4 goles) Rafael Márquz (3 goles)

Cuauhtémoc Blanco (3 goles)

Jared Borgetti (2 goles)

Manuel Rosas (2 goles)

Javier Valdivia (2 goles)

Fernando Quirarte (2 goles)

Luis García (2 goles)

Ricardo Peláez (2 goles)

Alberto García Aspe (2 goles)

Omar Bravo (2 goles)