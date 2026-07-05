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Mundial 2026

Así quedó Julián Quiñones en la lista de máximos goleadores de México en Mundiales tras su gol a Inglaterra

Julián Quiñones convirtió su cuarto gol en la Copa del Mundo y se metió en la historia de México en Mundiales.

Julián Quiñones sigue haciendo historia en México
© Getty ImagesJulián Quiñones sigue haciendo historia en México

Julián Quiñones está haciendo historia con México en los Mundiales. El delantero del Al-Qadsiah es el goleador del Tri en la Copa del Mundo pero gracias a sus goles el ex América y Atlas se está metiendo en los registros del país.

Con su gol ante Inglaterra, Julián Quiñones llegó a los 4 tantos y se acaba de convertir en el máximo goleador de México en la historia de los Mundiales junto con Chicharito Hernández y Luis Hernández

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Julián Quiñones ya había quedado 2° en la lista de máximos goleadores en la historia del Tri tras su anotación con Ecuador y el ex América y Atlas sigue dejando una marca en el país.

La lista de máximos goleadores de México en Mundiales

  • Chicharito Hernández (4 goles)
  • Luis Hernández (4 goles)
  • Julián Quiñones (4 goles)
  • Rafael Márquz (3 goles)
  • Cuauhtémoc Blanco (3 goles)
  • Jared Borgetti (2 goles)
  • Manuel Rosas (2 goles)
  • Javier Valdivia (2 goles)
  • Fernando Quirarte (2 goles)
  • Luis García (2 goles)
  • Ricardo Peláez (2 goles)
  • Alberto García Aspe (2 goles)
  • Omar Bravo (2 goles)
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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