Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras el empate entre Brasil y Marruecos

El duelo de favoritos al liderato acabó en tablas y a continuación actualizamos la sumatoria de puntos de la zona.

¡Sin ventajas! En un juego que estaba para cualquiera, Brasil y Marruecos no se sacaron diferencias y empataron 1-1 en el MetLife Stadium. Los dos candidatos a adueñarse del primer puesto del Grupo C no pudieron ganar en el debut del Mundial 2026. Con esto, se quedaron sin chances de hacer puntaje ideal en esta primera fase del certamen.

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En un encuentro con desarrollo parejo, Marruecos dominó en el primer tiempo y Brasil lo emparejó en el segundo. Ismael Saibari abrió el marcador a los 21 minutos de partido picándola por encima del portero. Poco después, Vinicius Jr lo igualó a los 32 minutos cruzando un remate potentísimo que rompió la red de izquierda a derecha.

Con este resultado, Brasil y Marruecos quedaron ambos líderes con 1 punto, tras el duelo inicial de la jornada 1 del Grupo C. Ninguno perdió en su desafío a priori más “difícil” del calendario de esta ronda. Ahora, el desenlace de esta fecha de la zona dependerá del resultado del enfrentamiento entre los otros dos integrantes, que viene a continuación.

Vinicius Jr evitó la derrota de Brasil [Foto: Getty]

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Después del empate entre sudamericanos y africanos, Haití y Escocia se miden a las 19.00 hora CDMX, en el otro partido del grupo en esta primera jornada. Si hay un ganador en ese otro compromiso, sumará de a tres y alcanzará lo más alto de la zona, dejando a Brasil y Marruecos como escoltas. El panorama todavía no está suficientemente maduro.

En la segunda fecha del Grupo C, Marruecos irá ante Escocia el próximo viernes 19 de junio, desde las 16.00 hora CDMX, con sede en el Gilette Stadium de Boston. Por su parte, en su siguiente cruce, Brasil irá ante Haití el mismo viernes 19 de junio, pero a las 18.30 hora CDMX y desde el Lincoln Financial Field de Fildelfia.

Las posiciones del Grupo C del Mundial 2026 tras Brasil 1-1 Marruecos: