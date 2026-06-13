Los estadios lucieron colmados de fanáticos en los primeros días del torneo. Qué dicen los datos oficiales.

En la previa del Mundial 2026, muchos aficionados imaginaban estadios semi-vacíos por los precios de los boletos. Sin embargo, aquella presunción no podía estar más alejada de lo que acabaría siendo la realidad. Los primeros días de la fase de grupos evidenciaron un éxito total en la convocatoria en los partidos disputados hasta el momento.

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México vs. Sudáfrica, en el Estadio Ciudad de México (100%):

El partido entre México y Sudáfrica, que tuvo la primer ceremonia inaugural del Mundial 2026, fue el partido con mayor cantidad de público en lo que va del certamen. 80.824 espectadores dijeron presentes en el popular Estadio Azteca, ocupando la totalidad de la capacidad y sin dejar ni una sola butaca vacía.

Corea del Sur vs. República Checa, en el Estadio Guadalajara (98.51%):

El partido entre Corea del Sur y República Checa, el segundo jugado en territorio mexicano, estuvo prácticamente completo en el reconocido Estadio Akron. 44.985 espectadores asistieron al encuentro nocturno, dejando solo 679 butacas del recinto tricolor sin dueño.

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Canadá vs. Bosnia, en el Estadio Toronto (99.92%):

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, que tuvo la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026, estuvo a pocas personas de estar a tope de capacidad. 43.002 espectadores compraron boletos en el BMO Field, por lo que tan solo 34 tickets quedaron sin ser vendidos en taquilla.

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Estados Unidos vs. Paraguay, en el Estadio Los Ángeles (100%):

El partido entre Estados Unidos y Paraguay, que tuvo la tercera ceremonia inaugural del Mundial 2026, estuvo totalmente lleno para ver al último anfitrión. 70.492 espectadores no se quisieron perder el encuentro, exactamente los que entran en el SoFi Stadium, ni uno más ni uno menos.

Qatar vs. Suiza, en el Estadio San Francisco Bay Area (98.75%):

El partido entre Qatar y Suiza, que se llevó a cabo desde muy temprano en el Levi’s Stadium, igualmente tuvo gran convocatoria, también muy cerca de llenarse. 67.966 espectadores coparon las tribunas del edificio en Santa Clara, solo quedando 861 localidades sin ser compradas.

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Brasil vs. Marruecos, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey (100%):

Haití vs. Escocia, en el Estadio Boston (99.48%):