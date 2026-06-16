Descubre cómo seguir en directo la transmisión del último compromiso del día en la Copa del Mundo.

La actividad de este martes 16 de junio en el Mundial 2026 cerrará con una alternativa muy agradable por la noche, para que los fans sintonicen antes de irse a dormir. Austria y Jordania serán los seleccionados encargados de animar la última franja horaria del día, por su partido correspondiente a la jornada 1 del Grupo J.

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El ‘Das Team’ consiguió pasaje a la Copa del Mundo por haber terminado en el 1° lugar de su grupo en las Eliminatorias UEFA. Allí sumó 19 puntos, dejando a Bosnia segundo y en Playoffs, a Rumania tercero, Chipre cuarto y San Marino quinto. Su campaña incluyó seis triunfos, un empate y una derrota.

El ‘Al-Nashama’ logró su boleto al certamen luego de haber finalizado en la 2° posición de su grupo en las Eliminatorias Asiáticas. Allí sumó 16 unidades, solo detrás de Corea del Sur y por delante de Irak, Omán, Palestina y Kuwait. Cosechó cuatro victorias, cuatro igualdades y dos caídas en la temporada.

Austria busca recuperar el prestigio perdido por Europa [Foto: Getty]

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Cuándo y a qué hora juegan Austria vs. Jordania por el Mundial 2026:

El partido Austria vs. Jordania se disputará HOY martes 16 de junio, a partir de las 22.00 horas del Centro de México, la madrugada en gran parte del continente. Será el segundo encuentro de esta jornada 1 del Grupo J, ya que en el turno anterior se enfrentarán Argentina y Argelia, los dos integrantes restantes.

Dónde y en qué estadio juegan Austria vs. Jordania por el Mundial 2026:

El estadio San Francisco Bay Area recibirá el partido Austria vs. Jordania, ante unas tribunas que tendrán una gran entrada. El recinto, inaugurado hace doce años, puede albergar hasta 68.827 espectadores. El mismo ya se ha estrenado en esta Copa del Mundo: fue el escenario de Qatar-Suiza, que terminó igualado en uno.

Qué canal transmite EN VIVO Austria vs. Jordania por el Mundial 2026:

El partido Austria vs. Jordania no se podrá ver por televisión en territorio mexicano, ya que ninguna señal pasará el encuentro, ni en TV abierta ni en cable. El compromiso sólo se podrá seguir en directo por el “Pase Mundial” de ViX Premium, que posee los derechos exclusivos para transmitir este encuentro en todo México.

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Canales y plataformas que transmiten el encuentro en otros países: