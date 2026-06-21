¿Bélgica quedó eliminado del Mundial 2026 tras empatar con Irán?

Los Diablos Rojos igualaron su segundo encuentro consecutivo en el Grupo G en la Copa del Mundo 2026.

Bélgica no pudo con Irán por la Jornada 2 del Grupo G del Mundial 2026. Pese a haber contado con las ocasiones más claras, los Diablos Rojos no consiguieron romper el cero y todo se le hizo más cuesta arriba luego de la expulsión de Nathan Ngoy.

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De esta manera, el seleccionado europeo comandado por Rudi García encadenó su segundo empate consecutivo (igualó 1-1 con Egipto en el debut) y sigue sin poder ganar en esta Copa del Mundo a falta del último partido con Nueva Zelanda.

Nathan Ngoy fue expulsado con tarjeta roja directa ante Irán (Getty Images)

¿Bélgica ya quedó eliminado del Mundial 2026?

La respuesta es no, no quedó eliminado. Si bien Bélgica apenas sumó dos puntos de seis posibles, todavía tiene la posibilidad de clasificar si vence a Nueva Zelanda en la tercera jornada de la fase de grupos.

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Los All Whites enfrentarán este mismo domingo a Egipto y pase lo que pase Bélgica llegará con chances a la última jornada. De hecho, los Diablos Rojos todavía pueden terminar punteros.

Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026