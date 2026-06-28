La autocrítica de Brian Gutiérrez con su desempeño en Selección Mexicana

El jugador de Chivas sí reconoció lo mucho que ha fallado con el equipo durante el Mundial.

Brian Gutiérrez ha sido una de las sorpresas esta temporada en el conjunto de Chivas, lo cual le dio la oportunidad de llegar al Mundial con la Selección Mexicana. Javier Aguirre ya le ha dado mucha confianza y ha tenido titularidades, pero en algunas ocasiones ha tenido errores muy evidentes que han hecho que el entrenador le dé descanso.

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Sin embargo, después de no haber conseguido su llamado para el encuentro ante República Checa, es un hecho que para el enfrentamiento del próximo martes ante Ecuador por los dieciseisavos tendrá la posibilidad de disputar ese duelo ya con miras a su clasificación para los Octavos de Final y tiene plena confianza en que será mejor.

Brian Gutiérrez superará los errores con Selección Mexicana

Y es que en una entrevista que sostuvo con Tania Rincón para TUDN, el futbolista del Rebaño fue cuestionado respecto a cómo esperaba que fuera el partido del próximo martes ante los ecuatorianos, por lo que el jugador rojiblanco comenzó detallando las fallas que ha tenido en estas oportunidades y cómo planea reponerse de eso.

“Creo que no han sido los mejores partidos para mí en lo personal, creo que puedo mejorar obviamente. Yo sé lo que esperaba la gente de mí y yo tengo eso autocrítica, pero el futbol te da revanchas y el martes será para mí”, fueron las palabras de Brian respecto a lo que está en sus manos hacer para revertir lo que viene mostrando.

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Ante esto, muchos Incondicionales han elogiado la autocrítica que tiene el futbolista para poder aprender de sus errores y estar confiado en que su trabajo en estos días se verá reflejado en el próximo partido, ya que son pocos los jugadores que se han mostrado con esa capacidad de que puedan resolver sus propias fallas.

En síntesis