Falta cada vez menos para el comienzo del Mundial 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa es enorme, sobre todo para las selecciones anfitrionas que buscarán aprovechar la localía para hacer historia.

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En ese contexto, la Selección Mexicana aparece como una de las que más presión tendrá. Jugando en casa, se espera mucho del Tri, que en las últimas fechas FIFA no logró convencer del todo desde el rendimiento, aunque cuenta con jugadores capaces de marcar la diferencia.

Uno de los nombres que empieza a generar ilusión es el de Gilberto Mora, la gran joya del futbol mexicano. A pesar de su corta edad, viene mostrando un nivel que lo pone en el radar y lo acerca a una posible convocatoria para la Copa del Mundo.

“Considero que somos favoritos para ganar este Mundial. Estamos en casa, entonces sí, yo creo que sí somos favoritos”, expresó el jugador, dejando en claro su confianza en el equipo y la ambición de pelear por el título en 2026.

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Si bien todavía no tiene asegurado su lugar en la lista, todo indica que, tiene grandes chances de ser considerado por Javier Aguirre por todo que lo ha mostrado en los últimos meses tanto con Xolos como también con el seleccionado.

Gilberto Mora comenzó a ser vinculado con Rayados

En medio de su crecimiento, el nombre de Gilberto Mora también empezó a sonar con fuerza en el mercado de pases. En las últimas horas fue vinculado con Rayados de Monterrey, uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, que podría apostar por él como una inversión a futuro.

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