¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Islandia por el amistoso internacional

A solo dos días del comienzo del Mundial 2026, se disputan los últimos amistosos internacionales de preparación. Las distintas selecciones buscan llegar en su mejor nivel a la competencia más importante del fútbol y aprovechan estas pruebas para ajustar los últimos detalles.
La Selección Argentina también forma parte de ese grupo de equipos que continúan afinando su funcionamiento antes del debut. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pretende que sus futbolistas lleguen con ritmo de competencia y la máxima confianza posible.
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¿Argentina podrá ganar el bicampeonato?
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La Albiceleste viene de vencer por 2-0 a Honduras el pasado sábado y dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, el entrenador sabe que todavía quedan aspectos por pulir y por eso este encuentro ante Islandia será una buena oportunidad para seguir creciendo.
El partido de este martes será el último compromiso amistoso de Argentina antes del inicio de la Copa del Mundo. Luego de este encuentro, toda la atención estará puesta en el debut frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio.
Los dirigidos por Scaloni llegan a la cita mundialista con la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El objetivo será intentar conseguir un histórico bicampeonato, aunque el camino no será sencillo debido a la gran cantidad de selecciones candidatas que sueñan con levantar el trofeo.
Alineación de Argentina para medirse con Islandia
¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY martes 9 de junio en la previa del Mundial 2026?
- Gerónimo Rulli
- Gonzalo Montiel
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Nicolás González
- Rodrigo De Paul
- Enzo Fernández
- Alexis Mac Allister
- Thiago Almada
- Lionel Messi
- Lautaro Martínez
DT: Lionel Scaloni
Alineación de Islandia para jugar ante Argentina
- Hakón Valdimarsson
- Logi Tomasson
- Hordur Magnússon
- Daniel Grétarsson
- Stefán Thordarson
- Dagur Thórhallsson
- Kristian Hlynsson
- Andri Baldursson
- Gísli Thórdarson
- Mikael Ellertsson
- Brynjólfur Willumsson
DT: Arnar Gunnlaugsson
En sintesis
- La Selección Argentina se enfrentará este martes ante Islandia en su último partido amistoso.
- El astro Lionel Messi será el gran referente titular en la alineación de Scaloni.
- El debut de Argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia será el 16 de junio.