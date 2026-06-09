¿Juega Lionel Messi? Las alineaciones de Argentina vs. Islandia por el amistoso internacional

La vigente campeona del mundo disputa su último partido antes de lo que será su debut en el Mundial 2026 ante Argelia.

A solo dos días del comienzo del Mundial 2026, se disputan los últimos amistosos internacionales de preparación. Las distintas selecciones buscan llegar en su mejor nivel a la competencia más importante del fútbol y aprovechan estas pruebas para ajustar los últimos detalles.

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La Selección Argentina también forma parte de ese grupo de equipos que continúan afinando su funcionamiento antes del debut. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni pretende que sus futbolistas lleguen con ritmo de competencia y la máxima confianza posible.

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La Albiceleste viene de vencer por 2-0 a Honduras el pasado sábado y dejó muy buenas sensaciones. Sin embargo, el entrenador sabe que todavía quedan aspectos por pulir y por eso este encuentro ante Islandia será una buena oportunidad para seguir creciendo.

El partido de este martes será el último compromiso amistoso de Argentina antes del inicio de la Copa del Mundo. Luego de este encuentro, toda la atención estará puesta en el debut frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio.

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Los dirigidos por Scaloni llegan a la cita mundialista con la responsabilidad de defender el título conseguido en Qatar 2022. El objetivo será intentar conseguir un histórico bicampeonato, aunque el camino no será sencillo debido a la gran cantidad de selecciones candidatas que sueñan con levantar el trofeo.

Alineación de Argentina para medirse con Islandia

Gerónimo Rulli

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás González

Rodrigo De Paul

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Thiago Almada

Lionel Messi

Lautaro Martínez

DT: Lionel Scaloni

Alineación de Islandia para jugar ante Argentina

Hakón Valdimarsson

Logi Tomasson

Hordur Magnússon

Daniel Grétarsson

Stefán Thordarson

Dagur Thórhallsson

Kristian Hlynsson

Andri Baldursson

Gísli Thórdarson

Mikael Ellertsson

Brynjólfur Willumsson

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DT: Arnar Gunnlaugsson

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