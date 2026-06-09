Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones en Toluca, el salario que recibiría Guillermo Almada en América

Antonio Mohamed y Guillermo Almada serán dos de los grandes protagonistas del futbol mexicano en la próxima temporada.

América comenzó un nuevo proceso en el futbol mexicano tras la salida del histórico André Jardine. Después de varios éxitos bajo el mando del entrenador brasileño, la directiva azulcrema decidió apostar por Guillermo Almada, un técnico que ya sabe lo que es ser campeón con Pachuca.

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La llegada del uruguayo genera expectativas para muchos y dudas para otros porque si bien le fue muy bien en los Tuzos, su última etapa en el futbol español no fue la mejor.

Sin embargo, además de lo deportivo, también comenzaron a conocerse detalles importantes sobre su contrato. Según informaron en América Monumental, Guillermo Almada llegará al conjunto azulcrema con un acuerdo muy importante desde el aspecto económico.

¿Cuánto ganará Almada?

De acuerdo a esa información, el entrenador uruguayo percibirá un salario de 2,5 millones de dólares por año. Se trata de una cifra importante dentro de la Liga MX, aunque todavía se encuentra por debajo de algunos de los estrategas mejor pagados del país.

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Uno de ellos es Antonio Mohamed, actual entrenador del Toluca. El Turco percibe un salario cercano a los 4 millones de dólares anuales, una cifra que lo ubica entre los técnicos con mejores ingresos del futbol mexicano.

Además, Mohamed viene de una temporada extraordinaria al frente de los Diablos Rojos. Tras lograr el bicampeonato en 2025, este año también conquistó la Concachampions, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la actualidad.

En sintesis

El entrenador Guillermo Almada es el nuevo director técnico del club América de México.

es el nuevo director técnico del club América de México. El uruguayo Guillermo Almada percibirá un salario anual de 2,5 millones de dólares.

percibirá un salario anual de 2,5 millones de dólares. El director técnico Antonio Mohamed del Toluca gana cerca de 4 millones anuales.