Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Nigeria por el amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming

Portugal afrontará este miércoles su último partido amistoso antes del comienzo del Mundial 2026. El conjunto de Cristiano Ronaldo quiere llegar de la mejor manera posible a la máxima cita del fútbol y seguirá ajustando detalles en esta recta final de preparación.
La selección portuguesa viene de vencer a Chile en su anterior presentación y ahora buscará repetir el resultado frente a Nigeria. El objetivo es cerrar esta etapa con buenas sensaciones antes de viajar para afrontar la Copa del Mundo.
Portugal en su último amistoso ante Chile (Getty Images)
El encuentro se disputará en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria, Portugal. El mismo comenzará 13:45 hs de México y será una de las grandes atracciones de la jornada internacional. La expectativa también pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien afronta uno de los últimos grandes desafíos de su carrera.
Portugal aparece como una de las selecciones que buscará pelear por el título mundial y cada amistoso es fundamental para llegar en óptimas condiciones. Por eso, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para seguir evaluando al equipo.
Canales de TV y streaming para ver Portugal vs Nigeria
- México: Sky Sports e izzi
- Estados Unidos: fuboTV, Fox Soccer Plus, ViX y FOX One
- Argentina: ESPN y Disney+ Premium
- Perú: ESPN y Disney+ Premium
- Colombia: ESPN y Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN y Disney+ Premium
- Chile: Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN y Disney+ Premium
- Bolivia: ESPN y Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN y Disney+ Premium
- Paraguay: ESPN y Disney+ Premium
- Brasil: SporTV y Globoplay
- Puerto Rico: ViX
- Nicaragua: Disney+ Premium
- Guatemala: Disney+ Premium
- Costa Rica: Disney+ Premium
- República Dominicana: Disney+ Premium
- Honduras: Disney+ Premium
Horarios de Portugal vs Nigeria por país
- México: 13:45 horas
- Colombia: 14:45 horas
- Perú: 14:45 horas
- Ecuador: 14:45 horas
- Chile: 15:45 horas
- Bolivia: 15:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas
- Estados Unidos (ET): 15:45 horas
- Argentina: 16:45 horas
- Uruguay: 16:45 horas
- Paraguay: 16:45 horas
- Brasil: 16:45 horas
- España: 21:45 horas
En sintesis
- Cristiano Ronaldo lidera a Portugal hoy en su amistoso previo al Mundial 2026.
- El partido contra Nigeria se disputará en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria.
- El encuentro iniciará a las 13:45 horas de México por Sky Sports e izzi.