Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Nigeria por el amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming

Portugal afrontará este miércoles su último amistoso antes del Mundial 2026 cuando se enfrente a Nigeria en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria. El encuentro comenzará a las 13:45 horas de México y servirá como la prueba final para el equipo de Cristiano Ronaldo antes de su debut en la Copa del Mundo.

Portugal afrontará este miércoles su último partido amistoso antes del comienzo del Mundial 2026. El conjunto de Cristiano Ronaldo quiere llegar de la mejor manera posible a la máxima cita del fútbol y seguirá ajustando detalles en esta recta final de preparación.

Publicidad

La selección portuguesa viene de vencer a Chile en su anterior presentación y ahora buscará repetir el resultado frente a Nigeria. El objetivo es cerrar esta etapa con buenas sensaciones antes de viajar para afrontar la Copa del Mundo.

Portugal en su último amistoso ante Chile (Getty Images)

El encuentro se disputará en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa, ubicado en la ciudad de Leiria, Portugal. El mismo comenzará 13:45 hs de México y será una de las grandes atracciones de la jornada internacional. La expectativa también pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien afronta uno de los últimos grandes desafíos de su carrera.

Publicidad

Portugal aparece como una de las selecciones que buscará pelear por el título mundial y cada amistoso es fundamental para llegar en óptimas condiciones. Por eso, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para seguir evaluando al equipo.

Canales de TV y streaming para ver Portugal vs Nigeria

México: Sky Sports e izzi

Estados Unidos: fuboTV, Fox Soccer Plus, ViX y FOX One

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN y Disney+ Premium

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium

Chile: Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: SporTV y Globoplay

Puerto Rico: ViX

Nicaragua: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

República Dominicana: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Horarios de Portugal vs Nigeria por país

México: 13:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Perú: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Chile: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Estados Unidos (ET): 15:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Brasil: 16:45 horas

España: 21:45 horas

Publicidad

En sintesis