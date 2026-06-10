¿Dónde y en qué estadio juegan Inglaterra vs. Costa Rica por el amistoso internacional?

Inglaterra afrontará este miércoles su último partido amistoso antes del debut en el Mundial 2026 cuando se enfrente a Costa Rica. El encuentro se disputará en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, y comenzará a las 14:00 horas de la Ciudad de México.

Inglaterra afrontará este miércoles su último compromiso amistoso antes del comienzo del Mundial 2026. El seleccionado europeo quiere llegar de la mejor manera a la competencia y aprovechará este encuentro para ultimar detalles antes de su estreno oficial.

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Los ingleses vienen de derrotar por 1-0 a Nueva Zelanda en su anterior presentación gracias a un gol de Harry Kane. Ahora tendrán una nueva prueba frente a Costa Rica, país que en su último encuentro perdió ante Colombia en tierras colombianas.

El encuentro se disputará desde las 14:00 hs de la Ciudad de México y tendrá como escenario el Inter&Co Stadium, ubicado en Orlando, Florida. Allí, ambas selecciones buscarán cerrar esta etapa de preparación con muy buenas sensaciones.

Para Inglaterra será una oportunidad importante para seguir ajustando cuestiones tácticas y darle ritmo de competencia a varios de sus futbolistas. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al debut mundialista frente a Croacia, programado para el próximo 17 de junio.

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Costa Rica, por su parte, intentará aprovechar este amistoso para medirse ante un rival de primer nivel a pesar de no cumplir con el objetivo de clasificar al certamen internacional.

Cómo es el Inter&Co Stadium de Orlando

El Inter&Co Stadium se encuentra en la ciudad de Orlando, en el estado de Florida, y es uno de los recintos futbolísticos más modernos de Estados Unidos. Está ubicado cerca del centro de la ciudad y habitualmente alberga los encuentros como local del Orlando City SC. Su capacidad es de 25.000 espectadores.

La construcción del estadio comenzó en octubre de 2014 y finalizó a comienzos de 2017. El proyecto demandó una inversión cercana a los 110 millones de dólares y fue pensado específicamente para la práctica del fútbol. El recinto abrió oficialmente sus puertas en marzo de 2017, cuando Orlando City disputó su primer partido como local frente al New York City FC en la Major League Soccer.

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