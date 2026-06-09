¿Lo pasan en tu país? Conoce aquí los canales y plataformas que transmitirán la última prueba de la 'Scaloneta'.

¡Se acaba la preparación! Argentina, vigente campeona, disputará este martes su partido final antes de debutar en el Mundial 2026. En el marco de un amistoso internacional, la ‘Scaloneta’ se verá las caras ante Islandia en una buena medida. A continuación, entérate cómo seguir la transmisión del encuentro en México y el continente.

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La ‘Albiceleste’ viene de vencer por 2-0 a Honduras en su primer amistoso previo a la Copa del Mundo, gracias a los goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone. El equipo de Lionel Scaloni se alista para debutar el próximo martes en el Grupo J, donde iniciará la defensa de la corona.

Los ‘Vikingos’ llegan tras caer por 1-0 ante Japón en su desafío inicial de este parón internacional, con el tanto de Koki Ogawa. El conjunto de Arnar Gunnlaugsson no jugará el Mundial 2026, pero tiene en el horizonte la UEFA Nations League, donde comenzará a participar en septiembre.

Messi volvería al equipo ante Islandia [Foto: Getty]

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A qué hora juegan Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional:

El partido Argentina vs. Islandia se llevará a cabo HOY martes 9 de junio, en el Jordan Hare Stadium de Auburn (Alabama, Estados Unidos), por un amistoso rumbo al Mundial. El encuentro está programado para dar inicio a partir de las 19.00 horas del Centro de México -20.00 hora local y 22.00 hora Argentina-.

Dónde ver EN VIVO Argentina vs. Islandia por un amistoso internacional:

El partido Argentina vs. Islandia no será transmitido en México por medio de ninguno de los canales de TV disponibles ni a través de plataformas de streaming. Sin embargo, sí lo pasarán algunas cadenas en el resto del continente:

Argentina: TyC Sports, Telefé y TyC Sports Play.

TyC Sports, Telefé y TyC Sports Play. Aruba: Bluu.

Bluu. Bahamas: Bluu.

Bluu. Barbados: Bluu.

Bluu. Brasil: Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play y XSports.

Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play y XSports. Estados Unidos: ESPN, ViX, ESPN Deportes, fuboTV y TyC Sports Internacional.

ESPN, ViX, ESPN Deportes, fuboTV y TyC Sports Internacional. Jamaica: Bluu.

Bluu. Panamá: Bluu.

Bluu. Puerto Rico: ESPN, ViX, ESPN Deportes y NAICOM.

ESPN, ViX, ESPN Deportes y NAICOM. Trinidad y Tobago: Bluu.

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La probable alineación de Argentina ante Islandia:

Con varios jugadores todavía ausentes por lesión, estos son los probables once de Lionel Scaloni para disputar el amistoso de esta noche Geronimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada; Lionel Messiy Lautaro Martínez.