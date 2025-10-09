El lapidario pronóstico de la prensa de Costa Rica para el futuro de Miguel Herrera

Costa Rica era una de las selecciones favoritas a obtener la clasificación directa en las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 en ausencia de las tres potencias de la confederación: Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, el combinado comandado por Miguel Herrera no comenzó con el pie derecho y la continuidad del DT mexicano está en la cuerda floja.

Publicidad

Publicidad

El seleccionado tico comenzó ganando sus dos encuentros ante Nicaragua y Haití, pero en ambos se les escapó el triunfo y solamente sumó dos puntos de seis posibles, una situación que los coloca segundos en el grupo que lidera Honduras con 4 unidades. Por eso, la prensa de Costa Rica asegura que esta fecha FIFA será clave en la continuidad de Herrera.

Daniel Jiménez, periodista de Teletica en Costa Rica, se mostró decepcionado con la estadía de Herrera hasta el momento: “El ambiente era de full optimismo, que íbamos a pasar esta Eliminatoria caminando, que era muy fácil, Miguel Herrera dejó ir dos triunfos que tenía en la bolsa, no supo manejar estos partidos”.

Miguel Herrera al mando de Costa Rica (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Asimismo, comparó dichos encuentros con otras decepciones en la carrera del Piojo como estratega y criticó su estilo ofensivo: “La forma inexplicable en que dejó ir estos dos puntos se parece mucho a lo que pasó en 2014 en el México vs Holanda o en 2020 contra LAFC. Ese espíritu ultra ofensivo de Miguel le juega en contra en Costa Rica, una Selección que históricamente entre más defensiva y ordenada ha sido se ha visto mejor a través de la historia”.

Por último, Jiménez se mostró lapidario sobre el futuro de Miguel Herrera al mando de Costa Rica: “Si él no endereza el camino en esta fecha, yo sí creo que habría que tener un cambio en el timón de la Selección. Estamos con muy poco espacio de margen de maniobra porque solo quedarían dos partidos para recomponer todo e ir al repechaje. Si Don Miguel no lo logra en el primer lugar de grupo, no debería de buscar de ir a ese repechaje y menos dirigirlo, ya le tocaría a otro entrenador dirigir ese repechaje“.

ver también Piojo Herrera se cruzó con periodistas tras el empate entre Costa Rica y Nicaragua: “Si es que tanto hablan…”

¿Cuántos cupos hay para Concacaf?

Tomando en cuenta que México, Estados Unidos y Canadá clasificaron de manera directa al Mundial 2026 por su condición de anfitriones, en Concacaf quedan cinco cupos para la próxima cita mundialista. Tres de ellos serán para los líderes del Grupo A, B y C; mientras que los otros dos serán de repechaje para los dos mejores segundos.

Publicidad

Publicidad

En este momento, Costa Rica es segundo con dos unidades y no le alcanza ni para el repechaje. Por eso, necesita una victoria como el agua y no hay mejor rival para hacerlo que contra Honduras, seleccionado al que superaría en la tabla para quedar líder del Grupo C en caso de vencerlos este jueves desde las 20:00 hs (centr de México).