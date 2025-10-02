A poco menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, los equipos van tomando los boletos disponibles para completar a las 48 selecciones que se darán cita en los países norteamericano a partir de junio.

Hasta el momento, son 18 los equipos clasificados que ya se preparan para tener el mejor torneo posible. Uno de los clasificados, ante todo pronóstico, cambiaría entrenador para no solo jugar el torneo, sino tener un debut pleno en las Copas del Mundo.

Se trata de Uzbekistán, que debutará en los mundiales tras un gran proceso clasificatorio. Acorde a la información del periodista Fabrizio Romano, el ex campeón del mundo Fabio Cannavaro con Italia en 2006 habría llegado a un acuerdo para hacerse cargo del equipo.

El comunicador agregó que el ex jugador ya dio el visto bueno para asumir el cargo y preparar al equipo en el camino hacia el Mundial 2026. El contrato aún no se ha hecho público, pero se prevé que quede cerrado en un plazo de 24 a 48 horas.

Cannavaro ya cuenta con experiencia como entrenador tanto en clubes como en selecciones. En 2019 tuvo un breve paso por la Selección China, aunque su estancia fue corta y terminó tras dos meses en el cargo. Ahora tendrá una segunda oportunidad.

Todos los clasificados al Mundial 2026 hasta el momento:

Hasta el día de la fecha y con las recientes novedades, hay 18 países calificados a la Copa del Mundo 2026, tres por reglamento y 15 por méritos deportivos:

