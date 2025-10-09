Es tendencia:
¿Por qué se suspendió Nicaragua vs. Haití por las Eliminatorias CONCACAF al Mundial 2026?

El partido entre los Pinoleros y los Grenadiers por las Eliminatorias CONCACAF se suspendió momentáneamente.

El partido entre Nicaragua y Haití por las Eliminatorias CONCACAF se suspendió momentáneamente
El partido entre Nicaragua y Haití por las Eliminatorias CONCACAF se suspendió momentáneamente

En el marco de la Jornada 3 del Grupo C de la Tercera Ronda de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo 2026, Nicaragua recibe a Haití en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua de la ciudad de Managua, capital nicaragüense.

El partido arrancó con el pie izquierdo para el conjunto local. Tras iniciar el duelo con una lluvia torrencial, a los 12 minutos del primer tiempo, Duckens Nazon abrió el marcado para la visita. Y a los 28, de un momento a otro, la luz del estadio se fue.

Así lo informó la Selección de Nicaragua en sus redes sociales: “El partido se encuentra temporalmente suspendido por fallas en el suministro eléctrico debido a las condiciones de lluvia“. Tras más de una hora de espera, la luz volvió y se reanudó el encuentro.

Lo más curioso es que tras la reanudación es que Haití volvió a golpear y se puso 2-0 para coronar una noche totalmente negra para el futbol de Nicaragua. A los 34 minutos de la primera mitad, Danley Jean Jacques estiró la ventaja para los caribeños.

¿Cuántos boletos tiene CONCACAF a la Copa del Mundo 2026?

Es necesario recordar que la confederación de Norte y Centroamérica tiene 5 cupos al Mundial. Tres son para los ganadores de esta última etapa, mientras que dos irán al torneo de Repechaje, donde CONCACAF tiene un cupo extra por ser anfitrión. A ellos hay que sumar a los anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá.

