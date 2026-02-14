Pumas ha dado la sorpresa, ya que después de ser el primer equipo mexicano en ser eliminado de la Concacaf Champions Cup, fue uno de los que más burlas sufrió. Sin embargo, pese a ello, Efraín Juárez tiene a su equipo en el segundo puesto de la tabla general, sólo por abajo de Chivas y arriba del bicampeón de la Liga MX.

Hasta el momento, después de haber vencido al Puebla en un 2-3 en el Estadio Cuauhtémoc, los universitarios tienen 12 unidades sumadas, los mismos que Toluca, pero por diferencia de goles, los auriazules los rebasan. El tema aquí es que hay un para de equipos que los pueden pasar dependiendo de su resultado de esta Jornada 6.

¿Qué necesita Pumas para seguir sublíder?

De acuerdo con la tabla, el duelo del día de mañana entre Cruz Azul y Tigres será clave para la escuadra universitaria y es que ambos conjuntos tienen 10 puntos, aunque Atlas también tiene la misma cantidad, hasta ahora va perdiendo ante Pachuca y eso lo deja en la posición 6 de la tabla general, por lo que este partido también podría ser clave.

Pero si el resultado se mantiene, del que más dependen es del de mañana, cuando los de la UANL visiten a La Máquina. Un empate sería el resultado más funcional para Pumas y es que eso los dejaría en 11 unidades, antes de las 12 que tienen los auriazules. De esta manera, suman y ninguno de ellos podría rebasar a Pumas.

El problema sería que tanto Tigres como Cruz Azul saquen los tres puntos, porque ahora bajarían hasta el tercer puesto. Aunque no es mucho, lo ideal sería el empate. El encuentro será este domingo 15 de febrero a las 16:30 horas del centro de México, por lo que todo depende de lo que pueda pasar en este encuentro.

